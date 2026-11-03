Drama im Baustellenbereich: Lkw-Lenker (63) stirbt in zerschelltem Führerhaus

Das Unglück ereignete sich am 2. November gegen 10.50 Uhr auf der A2 im Gemeindegebiet von Thomasberg (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich). Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 47-jähriger Kraftfahrer aus dem burgenländischen Bezirk Güssing in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als an seinem Fahrzeug ein technisches Gebrechen auftrat. Der Mann verlangsamte seinen Lkw und brachte ihn auf dem ersten Fahrstreifen zum Stillstand. Die Situation erwies sich als besonders heikel: Der Unfallbereich ist derzeit als zweispurige Baustelle eingerichtet, ein Pannenstreifen steht dort nicht zur Verfügung.

In Wrack eingeklemmt

Ein nachfolgender Lkw-Lenker, ein 63-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit voller Wucht gegen das Heck des stehenden Lasters. Durch die enorme Aufprallwucht wurde das Führerhaus des auffahrenden Lkw massiv deformiert. Der 63-Jährige wurde im Fahrzeugwrack eingeklemmt. Trotz des raschen Einsatzes der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr, die den Mann mittels hydraulischem Rettungsgerät befreien musste, kam für den Mostviertler jede Hilfe zu spät – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Lenker des zweiten Lkws verletzt ins Krankenhaus geflogen

Der 47-jährige Lenker des vorderen Lkw zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Wien ab 10.55 Uhr vollständig gesperrt werden. Erst um 00.30 Uhr in der Nacht konnte die A2 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Obwohl der Verkehr großräumig lokal abgeleitet wurde, kam es im dichten Reiseverkehr zu erheblichen Staus und langen Verzögerungen.