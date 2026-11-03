Diebe schlugen zu, während Opfer auf Autobahnrastplätzen schliefen: Zwei Festnahmen

Während ihre Opfer auf Autobahnrastplätzen schliefen, sollen zwei Verdächtige Fahrzeuge ausgeraubt haben. Nach einer gefährlichen Flucht auf der A1 klickten schließlich die Handschellen.

Eine Serie von Diebstählen und Einbrüchen in Fahrzeuge auf Rastplätzen entlang der Westautobahn (A1) beschäftigte die Polizei seit Ende September. Die Täter sollen gezielt in den Nachtstunden zugeschlagen haben, während die Fahrzeuginsassen schliefen. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten schließlich zwei Verdächtige festgenommen werden.

Flucht als Geisterfahrer

Am 22. Oktober 2026 wurde gegen 2.30 Uhr ein weiterer Einbruchsdiebstahl am Rastplatz Schallaburg gemeldet. Durch die Auswertung von Überwachungsvideos konnte die Polizei einen blauen Pkw als mutmaßliches Täterfahrzeug identifizieren. Wenig später entdeckten Beamte das Auto bei der Raststation Völlerndorf. Als die Polizei das Fahrzeug kontrollieren wollte, flüchteten die Insassen auf der A1 in Richtung Wien. Bei der Ausfahrt St. Pölten Süd verließen sie die Autobahn und fuhren anschließend entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung wieder auf die A1 auf. Danach setzten sie ihre Flucht in Richtung Wien fort.

Kennzeichen gewechselt

Im Zuge der Fahndung wurde das Fahrzeug auf der S33 in Richtung Krems erneut gesichtet – diesmal mit tschechischen Originalkennzeichen. Bei der Abfahrt Herzogenburg Süd gelang es den Einsatzkräften schließlich, das Auto gezielt auszuleiten und die beiden Insassen festzunehmen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 57-jährigen Kosovaren und eine 59-jährige Tschechin. Bereits zuvor hatte die Polizei ein Fahrzeug mit serbischen Kennzeichen ausgeforscht, dessen Zulassung seit Ende 2025 aufgehoben war.

15 Taten gestanden

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 57-Jährige geständig. Er gab zu, insgesamt 15 Diebstähle und Einbruchsdiebstähle in Fahrzeuge begangen zu haben. Die 59-Jährige bestreitet hingegen eine Mittäterschaft. In einem Grünstreifen bei der Auffahrt von der A1 auf die S33 entdeckten die Ermittler die abmontierten serbischen Kennzeichen sowie einen Teil der Beute. Die sichergestellten Gegenstände konnten bereits an die Opfer zurückgegeben werden. Der Gesamtschaden der 15 Straftaten beläuft sich laut Polizei auf rund 12.000 Euro.

Beide in Justizanstalten

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde der 57-Jährige in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Die 59-Jährige wurde in die Justizanstalt Krems an der Donau gebracht. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.