240 Jobs vor dem Aus: Jetzt kommt es zu großem Protest vor Ardo-Werk

Die geplante Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf (Niederösterreich) sorgt weiterhin für heftigen Widerstand. Jetzt kündigen die Gewerkschaften eine große Protestkundgebung direkt vor dem Werk an.

Im Marchfeld spitzt sich der Konflikt rund um das geplante Aus des Tiefkühlgemüse-Produzenten Ardo zu. Seit Ende September steht fest, dass der belgische Konzern seinen Standort in Groß-Enzersdorf schließen will. Für rund 240 Beschäftigte bedeutet das den drohenden Verlust ihres Arbeitsplatzes. Doch nicht nur die Mitarbeiter sind betroffen: Auch zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe in der Region bangen um ihre Zukunft.

Gewerkschaften rufen zu großem Protest auf

Um den Druck auf das Unternehmen zu erhöhen, organisieren die Gewerkschaften PRO-GE und GPA gemeinsam mit dem Betriebsrat eine Protest- und Solidaritätskundgebung. Diese soll am kommenden Montag direkt vor dem Ardo-Werk stattfinden. Bei der Kundgebung werden unter anderem PRO-GE-Bundesvorsitzender Reinhold Binder, GPA-Bundesvorsitzende Barbara Teiber und der niederösterreichische Arbeiterkammerpräsident Markus Wieser sprechen. Auch Vertreter des Betriebsrats, des Landes Niederösterreich und der Landwirtschaft sind angekündigt.

Noch immer keine Einigung über Sozialplan

Während die Schließung des Werks für August 2027 vorgesehen ist, laufen die Verhandlungen über einen Sozialplan weiter. Eine Einigung konnte laut ÖGB bisher nicht erzielt werden. Besonders brisant ist die Bedeutung des Standorts für die heimische Lebensmittelproduktion. Im Werk wird Gemüse aus dem Marchfeld verarbeitet und für den österreichischen Markt aufbereitet. Mit dem Wegfall der Produktionsstätte drohen deshalb auch Auswirkungen auf landwirtschaftliche Betriebe und deren Beschäftigte.

Mehr als 100.000 Menschen unterstützen Petition

Der Widerstand gegen die Werksschließung reicht mittlerweile weit über die Belegschaft hinaus. Bereits mehr als 100.000 Menschen haben laut einer zuvor veröffentlichten Petition den Erhalt des Standorts für heimisches Tiefkühlgemüse gefordert. Hintergrund ist die Sorge, dass ohne die Verarbeitungsmöglichkeit in Groß-Enzersdorf auch der regionale Gemüseanbau massiv unter Druck geraten könnte. Das Werk beliefert unter anderem bekannte Marken und Handelsketten. Mit der Kundgebung am Montag wollen Gewerkschaften und Betriebsrat nun ein deutliches Zeichen setzen. Im Mittelpunkt stehen die Zukunft der Beschäftigten, die noch offenen Sozialplanverhandlungen und die wirtschaftlichen Folgen für das gesamte Marchfeld.