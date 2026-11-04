Tür ließ sich nicht öffnen: Feuerwehr rettete Frau über Leiter aus Notlage

In der vergangenen Nacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) zu einer dringenden Türöffnung alarmiert, um dem Rettungsdienst rasch Zugang zu einer hilflosen Person zu verschaffen.

Die Sicherheitstür zu öffnen, hätte zu lange gedauert - deshalb entschlossen sich die Einsatzkräfte, die Frau über ein Fenster zu retten.

Die Sicherheitstür zu öffnen, hätte zu lange gedauert - deshalb entschlossen sich die Einsatzkräfte, die Frau über ein Fenster zu retten.

Vor Ort standen die Einsatzkräfte der FF Zistersdorf am 3. November 2026 jedoch vor einer baulichen Hürde: Die Wohnung war mit einer massiven Sicherheitstür versehen, die sich nicht ohne erheblichen Zeitverlust gewaltsam öffnen ließ. Da bei medizinischen Notfällen jede Minute zählt, entschieden sich die Einsatzkräfte für einen alternativen Zugangsweg. Über eine tragbare Leiter gelangten Feuerwehrleute durch ein Fenster ins Innere der Wohnung und öffneten die Eingangstür schließlich schadensfrei von innen für das bereits wartende Rettungsteam.

Zustand der Bewohnerin stabilisierte sich rasch

Die Bewohnerin wurde umgehend vom Rettungsdienst erstversorgt. Ihr Zustand stabilisierte sich so rasch, dass sie die Wohnung im Anschluss an die Maßnahmen selbstständig verlassen konnte. Die Einsatzkräfte zeigten sich erleichtert über den glimpflichen Ausgang und wünschen der Bewohnerin auf diesem Weg eine rasche Genesung und alles Gute.