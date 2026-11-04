Millionenpleite in Niederösterreich: Sanierungsverfahren über Pferdezüchter eröffnet

Edle Dressurpferde und Liegenschaften sollten das Fundament sein, doch stockende Immobilienverkäufe brachten das Geschäft ins Wanken. Die "Wagner Dressage Horses GmbH" hat ein Sanierungsverfahren beantragt.

Mit Passiva von rund 10,3 Millionen Euro schlitterte die GmbH in die Insolvenz. Nun soll ein Sanierungsplan die Rettung bringen.

Mit Passiva von rund 10,3 Millionen Euro schlitterte die GmbH in die Insolvenz. Nun soll ein Sanierungsplan die Rettung bringen.

Über das Vermögen der niederösterreichischen Wagner Dressage Horses GmbH wurde am Landesgericht Korneuburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Dies teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Mittwoch mit. Die Passiva des Unternehmens belaufen sich auf rund 10,3 Millionen Euro, betroffen sind etwa 20 Gläubiger.

Zucht und Handel mit Sportpferden sowie Immobilien An-und Verkauf

Das im Jahr 2016 gegründete Unternehmen verfolgte bislang zwei Kernbereiche: Die Zucht und den Handel von hochwertigen Sportpferden mit Fokus auf Hannoveraner- und Oldenburger-Linien. Der zweite Tätigkeitsbereich ist der An- und Verkauf von Immobilien. Während das Pferdehandelsgeschäft aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zuletzt weitgehend zurückgefahren wurde, verlagerte sich der Schwerpunkt zunehmend auf die Verwertung des Immobilienbestands.

Stockende Immobilienverkäufe führten zu Liquiditätsengpass

Als Hauptursache für die Insolvenz nennt das Unternehmen unerwartete Verzögerungen bei geplanten Immobilienverkäufen. Erlöse aus anvisierten Transaktionen, die fest in der Liquiditätsplanung verankert waren, konnten nicht rechtzeitig realisiert werden. Der daraus resultierende Liquiditätsengpass ließ sich trotz bereits eingeleiteter Gegenmaßnahmen nicht mehr abwenden. Zum Vermögen der Gesellschaft zählen mehrere Liegenschaften in Niederösterreich sowie in Kärnten, die nun im Zuge des Verfahrens verwertet werden sollen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen keine Dienstnehmer.

Sanierungsplan mit 20 Prozent Quote angestrebt

Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Ziel ist der Abschluss eines Sanierungsplans: Den Gläubigern wird die gesetzliche Mindestquote von 20 Prozent angeboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Plans. Die Finanzierung soll unter anderem über die Veräußerung des vorhandenen Immobilienportfolios gelingen, für das bereits Gespräche mit Interessenten laufen.