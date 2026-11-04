Mussten Scheibe einschlagen: Feuerwehr rettete Kleinkind aus versperrtem Auto

Heut Morgen schrillten bei der Feuerwehr Hollabrunn (NÖ) die Alarmglocken. In der Znaimerstraße war ein Kleinkind in einem versperrten Auto gefangen und konnte sich nicht mehr selbstständig aus seiner misslichen Lage befreien.

Schrecksekunden am Mittwochmorgen, den 4. November 2026: Die angerückten Einsatzkräfte versuchten zunächst, den Wagen mithilfe von Spezialwerkzeug schadensfrei zu öffnen, um das Fahrzeug zu schonen. Da die Verriegelung jedoch hartnäckig standhielt und rasches Handeln gefragt war, entschieden sich die Helfer für den planmäßigen Zugriff: Kurzerhand schlugen sie die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite ein, um ins Wageninnere zu gelangen

Mutter erleichtert

Die Maßnahme zeigte sofort Wirkung: Das Kleinkind konnte binnen weniger Augenblicke wohlbehalten befreit und der sichtlich erleichterten Mutter in die Arme geschlossen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Hollabrunn stand mit drei Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, unterstützt von einer Streife der Polizei Hollabrunn.