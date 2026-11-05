Nur eine Zahl fehlte: Lotto-Spieler aus Niederösterreich jubelt trotzdem

Bei der Ziehung am Mittwoch (4. November) fehlte nur eine einzige Zahl auf den ganz großen Gewinn. Trotzdem darf sich die glückliche Person über mehr als 101.000 Euro freuen.

Bei der Lottoziehung am Mittwoch gab es zwar keinen Sechser, dafür aber einen beachtlichen Gewinn in Niederösterreich. Ein Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin hatte fünf der sechs gezogenen Zahlen sowie die richtige Zusatzzahl auf dem Tippschein. Besonders bemerkenswert: Der Gewinn gelang mit einem Quicktipp. Genauer gesagt war es der siebente von insgesamt zehn abgegebenen Quicktipps, der das Glück brachte.

Nur eine Zahl fehlte auf den Millionen-Gewinn

Die gezogenen Lottozahlen lauteten 7, 13, 15, 29, 43 und 44. Die Zusatzzahl war die 22. Auf dem niederösterreichischen Gewinnschein stimmten fünf der sechs Hauptzahlen sowie die Zusatzzahl überein. Lediglich die Zahl 29 fehlte zum Sechser. Für diesen Fünfer mit Zusatzzahl gibt es nun etwas mehr als 101.000 Euro. Da es in dieser Gewinnklasse keinen weiteren Treffer gab, geht der gesamte Gewinn an die glückliche Person aus Niederösterreich.

Am Sonntag warten drei Millionen Euro

Weil auch diesmal niemand alle sechs Lottozahlen richtig getippt hat, wächst der Jackpot weiter an. Bei der nächsten Ziehung am Sonntag (8. November) geht es bei Lotto „6 aus 45“ um einen Dreifachjackpot mit drei Millionen Euro. Auch beim Joker blieb der Hauptgewinn am Mittwoch aus. Damit wartet am Sonntag ein Vierfachjackpot in Höhe von 900.000 Euro. Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser. Die Gewinnsummen wurden daher auf die Fünfer aufgeteilt. Bei der ersten Ziehung erhalten 49 Gewinner jeweils 3.367,20 Euro, bei der zweiten dürfen sich 41 Gewinner über jeweils 4.024,20 Euro freuen. Für die beiden LottoPlus-Sechser am Sonntag stehen jeweils 130.000 Euro bereit. Moderiert wird die nächste Ziehung von Thomas May