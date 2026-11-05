Fake-Immobilienmanager prellte Firmen um 124.000 Euro: 24-Jähriger in U-Haft

Große Aufträge versprochen, abkassiert und abgetaucht: Ein 24-jähriger Hochstapler soll sich als Immobilienmanager ausgegeben und Firmen um mehr als 124.000 Euro erleichtert haben. Nun klickten die Handschellen.

Ein mutmaßlicher Serienbetrüger hat in Niederösterreich und Wien mehrere Entrümpelungsfirmen um hohe Geldbeträge gebracht. Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich (Ermittlungsbereich Betrug) konnten nun einen 24-jährigen Österreicher ausforschen und festnehmen. Dem Mann wird gewerbsmäßiger Betrug sowie Urkundenfälschung zur Last gelegt. Der bisherige Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 124.400 Euro.

24-Jähriger gab sich als Manager einer Immobiliengesellschaft aus

Wie die Ermittler bekanntgaben, trat der Tatverdächtige seit Anfang September als Manager einer renommierten Immobiliengesellschaft auf. Unter dieser falschen Identität stellte er verschiedenen Betrieben lukrative Entrümpelungsaufträge in Aussicht, vorgeblich ohne das normalerweise übliche, langwierige Ausschreibungsverfahren.

Forderte falsche „Sicherheitsleistungen“ ein

Um den Zuschlag für die vermeintlichen Großaufträge zu erhalten, forderte der Beschuldigte von den Auftragnehmern sogenannte „branchenübliche Sicherheitsleistungen“. Mindestens vier Geschäftsführer und Verfügungsberechtigte von Firmen aus Niederösterreich und Wien fielen auf die Masche herein und leisteten Vorauszahlungen in bar oder per Banküberweisung. Die versprochenen Aufträge existierten in Wahrheit nicht.

Festnahme und Geständnis – Polizei sucht jetzt nach weiteren Opfern

Der 24-Jährige wurde am 4. November über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten von Kriminalbeamten festgenommen. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Mann zu den Vorwürfen voll geständig. Er wurde daraufhin in die Justizanstalt St. Pölten überstellt. Da die Kriminalisten von einer möglichen Dunkelziffer ausgehen und weitere Taten nicht ausgeschlossen werden können, bittet die Exekutive die Bevölkerung bzw. Unternehmer um Hinweise. Betroffene Firmen oder Personen, die durch eine vergleichbare Vorgangsweise geschädigt wurden, werden ersucht, sich direkt an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 zu wenden. Es gilt die Unschuldsvermutung.