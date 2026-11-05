Finger stark angeschwollen: Feuerwehr befreit Mann von festsitzendem Titan-Ring

Weil der Finger unaufhaltsam anschwoll und jede Minute zählte, klopfte ein Mann am Dienstagabend direkt an die Tür des Feuerwehrhauses - mit einem unlösbaren Titan-Problem an der Hand.

Ein nicht alltäglicher Hilferuf erreichte die Feuerwehr am vergangenen Dienstagabend (03.11.2026): Ein Mann erschien persönlich am Feuerwehrhaus in Enzersdorf an der Fischa (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich). Der Grund: Ein massiver Titanring ließ sich nicht mehr von seinem Finger lösen. Die Durchblutung war bereits spürbar beeinträchtigt, und der betroffene Finger schwoll zusehends an.

Mechanisches Eingreifen nötig

Dass der Mann direkt vor Ort Unterstützung fand, war glücklichen Umständen zu verdanken: Aufgrund des regulären Ausbildungs- und Wartungsdienstes („Feuerwehrdienstag“) befanden sich bereits mehrere Einsatzkräfte im Gebäude und konnten sofort eingreifen. Zuvor unternommene Versuche, das Schmuckstück mit bewährten Hausmitteln wie Seife oder der Fädelmethode schonend abzustreifen, waren fehlgeschlagen. Angesichts der Schwellung und der enormen Härte des Materials blieb den Einsatzkräften nur die mechanische Durchtrennung.

Mit Trennschleifer konnte der Ring letztendlich entfernt werden

Mit fingerspitzengefühligem Handwerk rückte die Feuerwehr schließlich mit einem Trennschleifer an. Um Verletzungen des Gewebes durch die entstehende Reibungshitze zu verhindern, wurde die Schnittstelle während der gesamten Prozedur kontinuierlich gekühlt. Nach vorsichtiger Durchtrennung konnte der Ring vollständig aufgebogen und vom Finger entfernt werden. Dank des schnellen und präzisen Eingreifens blieb der Betroffene vor ernsteren Verletzungen bewahrt, und der Einsatz konnte mit sichtlicher Erleichterung aller Beteiligten erfolgreich beendet werden.