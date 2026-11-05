Tagelang ganz alleine in der Wohnung: Polizei rettet Labrador-Hündin noch rechtzeitig
Rettung in höchster Not: Einsatzkräfte in Stockerau haben eine Labrador-Hündin befreit, die tagelang in einer Wohnung sich selbst überlassen war - und verschafften sich über ein Fenster Zutritt.
Ein tierischer Notfall forderte am 4. November das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte in Stockerau (Bezirk Korneuburg, Niederösterreich): Eine Labrador-Hündin war tagelang ohne Versorgung in einer Wohnung eingesperrt. Dank des koordinierten Einsatzes von Exekutive und Feuerwehr konnte das sichtlich mitgenommene Tier rechtzeitig befreit und in Sicherheit gebracht werden.
Nachbarn schlugen Alarm
Besorgte Zeugen hatten die Polizeiinspektion Stockerau alarmiert, nachdem der Verdacht aufkam, dass sich der Vierbeiner bereits seit mehreren Tagen völlig allein in den Wohnräumlichkeiten aufhalten dürfte. Eine umgehend ausgerückte Streife der Polizei konnte das Tier durch Nachschau vor Ort lokalisieren.
Zugang über gekipptes Fenster
Da Gefahr in Verzug war und die Lebensumstände in der Wohnung rasches Handeln erforderten, zogen die Beamtinnen und Beamten die Freiwillige Feuerwehr Stockerau hinzu. Über ein gekipptes Fenster verschafften sich die Einsatzkräfte schließlich Zugang zum Objekt. Die Rettung gelang ohne Verzögerung: Die verängstigte Hündin konnte unversehrt aus ihrer Zwangslage befreit werden.
Erstversorgung auf der Dienststelle
Auf der Polizeiinspektion Stockerau wurde das Tier erstversorgt. Nach einer großen Schüssel Wasser, Leckerlis und Beruhigungseinheiten durch die Einsatzkräfte wurde der Labrador an das Tierheim Dechanthof in Mistelbach übergeben. Dort befindet sich die Hündin nun in professioneller Obhut und erholt sich von den Strapazen.