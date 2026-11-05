Bezirk Mödling: Ladendetektiv überführt mutmaßlichen Seriendieb

Der Verdächtige hatte am 4. November 2026 versucht, ein Bekleidungsgeschäft in einem regionalen Einkaufszentrum (Bezirk Mödling, Niederösterreich) zu verlassen. Dabei schlug die elektronische Diebstahlsicherung am Ausgang Alarm. Ein Ladendetektiv bemerkte den Vorfall sofort und konnte den Mann kurz darauf anhalten. Die alarmierten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Vösendorf nahmen den 44-Jährigen vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Ermittler in seinem Rucksack sowie in einer weiteren Tasche Beutegut aus zwei unterschiedlichen Geschäften sicher.

Auch weitere Diebstähle nachgewiesen – insgesamt 620 Euro Schaden

Umfangreichere Erhebungen der Kriminalisten brachten zutage, dass der Beschuldigte offenbar auf Diebestour gewesen war: Ihm konnten mehrere vorangegangene Diebstähle in Niederösterreich und Wien nachgewiesen werden. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf rund 620 Euro. Bei seiner polizeilichen Einvernahme zeigte sich der Mann zu den Taten geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde er in die Justizanstalt Wiener Neustadt überstellt.