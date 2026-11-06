Tragischer Wohnungsbrand: Zwei Haustiere schaffen es nicht

Dramatischer Feuerwehreinsatz in Gießhübl (Niederösterreich): In einer Wohnhausanlage stand eine Küche in Flammen. Die Bewohner waren nicht zu Hause, für zwei Haustiere kam jedoch jede Hilfe zu spät.

In einer Wohnhausanlage in Gießhübl stand eine Küche in Vollbrand. 26 Feuerwehrleute waren mehr als drei Stunden im Einsatz.

In einer Wohnhausanlage in Gießhübl stand eine Küche in Vollbrand. 26 Feuerwehrleute waren mehr als drei Stunden im Einsatz.

Ein Küchenbrand in einer Wohnhausanlage in Gießhübl (Bezirk Mödling) forderte am Donnerstagnachmittag, dem 5. November, die Einsatzkräfte. Die Freiwilligen Feuerwehren Gießhübl und Maria Enzersdorf wurden alarmiert, nachdem dichter Rauch aus einem Küchenfenster gemeldet worden war. Während sich die Bewohner zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung befanden, endete der Einsatz für zwei Haustiere tragisch.

Flammen wüteten im vierten Stock

Nur wenige Minuten nach der Alarmierung rückte die Feuerwehr Gießhübl mit zwei Einsatzfahrzeugen aus. Bereits während der Anfahrt rüsteten sich zwei Trupps mit Atemschutzgeräten aus. Am Einsatzort bestätigte sich der gemeldete Küchenbrand. Die Einsatzkräfte bauten umgehend eine Löschleitung auf. Anschließend begab sich der erste Atemschutztrupp in die Brandwohnung im vierten Stock, um die Flammen zu bekämpfen.

©BFKDO-Moedling/Herold

Für zwei Haustiere kam jede Hilfe zu spät

Glücklicherweise waren die Bewohner während des Brandes nicht zu Hause. Zwei Haustiere überlebten das Feuer jedoch nicht. Den Atemschutztrupps gelang es, den Brand mit einem Löschrohr zu bekämpfen. Anschließend begannen umfangreiche Nachlöscharbeiten. Auch die Feuerwehr Maria Enzersdorf unterstützte die Einsatzkräfte vor Ort sowie die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache.

26 Feuerwehrleute im Einsatz

Nach dem erfolgreichen Löschangriff wurde die betroffene Wohnung mit einem Druckbelüfter entraucht und sorgfältig auf mögliche Glutnester kontrolliert. Insgesamt standen 26 Mitglieder der beiden Feuerwehren mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Erst nach mehr als drei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder in ihre Feuerwehrhäuser einrücken. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.