„Bitte lasst sie leben!“: Anna (10) rettet Kälbchen Linora vor dem Schlachter

Die zehnjährige Anna wollte nicht zulassen, dass Kälbchen Linora geschlachtet wird. Sie sammelte Geld, verkaufte Selbstgebasteltes und kämpfte um sein Leben. Jetzt gibt es für die beiden ein Happy End.

Manchmal braucht es keine großen Worte, sondern einfach ein kleines Mädchen mit einem riesengroßen Herzen. Die zehnjährige Anna wollte nur eines: das Leben eines Kälbchens retten, das sie längst ins Herz geschlossen hatte. Dafür war sie bereit, alles zu geben, was in ihrer Macht stand. Und jetzt darf sie endlich aufatmen: Ihre geliebte Linora ist in Sicherheit und hat ein Zuhause fürs Leben gefunden.

Ein kleines Mädchen mit einem großen Wunsch

Als Anna erfuhr, dass ein junges Angus-Rind geschlachtet werden sollte, wollte sie das nicht einfach hinnehmen. Das Kälbchen hatte ihr Herz erobert. Sie gab ihm den Namen Linora und fasste einen Entschluss: Sie würde alles versuchen, um ihm eine Zukunft zu schenken. Doch dafür brauchte sie Geld. Und statt darauf zu warten, dass jemand anderes hilft, wurde die Zehnjährige selbst aktiv. Sie sammelte Müll, verkaufte liebevoll selbst gebastelte Dinge und versuchte, Geld für Linoras Rettung zusammenzubekommen. Jeder einzelne Euro sollte dabei helfen, das Kälbchen vor der Schlachtung zu bewahren.

Anna gab nicht auf – und dann kam die Rettung

Schließlich wurde auch Gut Aiderbichl auf die Geschichte aufmerksam. Als Geschäftsführer Dieter Ehrengruber von Annas Einsatz erfuhr, sagte er Unterstützung zu. Gut Aiderbichl kaufte Linora frei. Damit war klar: Das junge Rind muss nicht geschlachtet werden. Stattdessen darf es auf dem Gut Aiderbichl in Kilb im niederösterreichischen Bezirk Melk ein neues Leben beginnen. Dort hat Linora nicht nur einen sicheren Platz gefunden, sondern auch Gesellschaft von anderen Rindern. Sie darf bleiben – bis an ihr natürliches Lebensende.

„Sie hat nicht weggesehen“

Auch bei Gut Aiderbichl zeigt man sich von Annas Entschlossenheit bewegt. Geschäftsführer Dieter Ehrengruber findet berührende Worte für das Engagement der Zehnjährigen: „Annas Geschichte zeigt, dass jeder Einzelne etwas im Tierschutz bewegen kann. Sie hat nicht weggesehen, sondern selbst Verantwortung übernommen und mit ihrem Einsatz Großes bewirkt. Jetzt hat Linora eine Zukunft. Das ist ein wunderbares Zeichen dafür, was Mitgefühl und Engagement bewirken können.“

Für Linora beginnt ein neues Leben

Was mit der Sorge um ein kleines Kälbchen begann, ist zu einer Geschichte über Mitgefühl, Mut und Durchhaltevermögen geworden. Anna konnte Linoras Schicksal nicht einfach vergessen. Also tat sie das, was sie selbst tun konnte, um etwas daran zu ändern. Heute hat Linora einen Lebensplatz auf Gut Aiderbichl. Und Anna darf wissen, dass sich all ihre Mühe gelohnt hat.