Tödlicher Unfall: 30-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum

Tragischer Verkehrsunfall in Niederösterreich: Ein 30-jähriger Autofahrer kam am Donnerstag auf der B210 bei Heiligenkreuz von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Auf der B210 bei Heiligenkreuz kam ein 30-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Auf der B210 bei Heiligenkreuz kam ein 30-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag, dem 5. November 2026, im Bezirk Baden (Niederösterreich) ereignet. Ein 30-jähriger Mann verlor dabei sein Leben.

Auto stürzte in Straßengraben

Der slowakische Staatsbürger war gegen 15.35 Uhr mit seinem Pkw auf der B210 (Badener Straße) durch das Gemeindegebiet von Heiligenkreuz in Richtung Baden unterwegs. Bei Straßenkilometer 4,0 kam er in einer Linkskurve aus bislang nicht näher bekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug stürzte in den Straßengraben und prallte anschließend frontal gegen einen Baum.

30-Jähriger verstirbt an Unfallstelle

Der Aufprall hatte tödliche Folgen. Der 30-jährige Lenker erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Weitere Einzelheiten zum Unfallhergang gehen aus der vorliegenden Polizeimeldung nicht hervor.