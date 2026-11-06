Schwerer Forstunfall: Arbeitskollegen stoppen Maschine in letzter Sekunde

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstag im Bezirk Scheibbs. Ein 39-jähriger Forstarbeiter geriet in eine laufende Maschine und erlitt schwere Verletzungen. Seine Kollegen reagierten sofort.

Bei Arbeiten an einem Gebirgsharvester wurde ein 39-jähriger Forstarbeiter schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Bei Arbeiten an einem Gebirgsharvester wurde ein 39-jähriger Forstarbeiter schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag, dem 5. November 2026, im Bezirk Scheibbs in Niederösterreich ereignet. Ein 39-jähriger Forstarbeiter aus dem Bezirk Hallein (Salzburg) wurde bei Arbeiten an einer Forstmaschine schwer verletzt.

Mann wollte technischen Defekt beheben

Der 39-Jährige war gegen 13.45 Uhr im alpinen Gelände mit Arbeiten an einem sogenannten Gebirgsharvester beschäftigt. Dabei dürfte es zu einem folgenschweren Zwischenfall gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der Mann einen technischen Defekt an der Maschine beheben. Dabei dürfte er mit einem Bein abgerutscht und in die laufende Forstmaschine gezogen worden sein.

Arbeitskollegen reagierten sofort

Zwei Arbeitskollegen, die sich ebenfalls vor Ort befanden, bemerkten den Unfall und stoppten die Maschine umgehend. Anschließend setzten sie die Rettungskette in Gang. Der 39-Jährige erlitt bei dem Vorfall schwere Verletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 15 in das Universitätsklinikum Linz geflogen. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand des Mannes liegen derzeit nicht vor.