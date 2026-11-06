Schwerer Unfall: Alkolenker (21) übersieht dunkel gekleideten Fußgänger (75)

Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Bezirk Wiener Neustadt: Ein 75-jähriger Fußgänger wurde beim Überqueren einer Straße von einem Kastenwagen erfasst. Der Alkotest beim 21-jährigen Lenker fiel positiv aus.

Ein 75-jähriger Fußgänger wurde auf der L176 von einem Kastenwagen erfasst und schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber Christophorus 16 brachte ihn ins Krankenhaus.

Ein 75-jähriger Fußgänger wurde auf der L176 von einem Kastenwagen erfasst und schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber Christophorus 16 brachte ihn ins Krankenhaus.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend, dem 5. November 2026, im Bezirk Wiener Neustadt (Niederösterreich) ereignet. Ein 75-jähriger Fußgänger wurde beim Überqueren der Straße von einem Kastenwagen erfasst und schwer verletzt. Der 21-jährige Lenker war laut Polizei alkoholisiert.

Fußgänger beim Überqueren erfasst

Der 21-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt war gegen 18.55 Uhr mit einem Kastenwagen auf der L176 unterwegs. Er fuhr aus Richtung Aigen kommend in Richtung Thal durch das Ortsgebiet von Aigen. Dabei dürfte er einen dunkel gekleideten 75-jährigen Fußgänger, der gerade die Fahrbahn überqueren wollte, übersehen haben. Es kam zur Kollision, bei der der ältere Mann schwere Verletzungen erlitt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 75-Jährige mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 in die Klinik Oberwart geflogen. Der 21-jährige Kastenwagenlenker blieb bei dem Unfall unverletzt.

Alkotest fiel positiv aus

Ein bei dem jungen Lenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Laut Polizei befand sich der 21-Jährige in einem minderschweren Alkoholisierungszustand. Ein konkreter Alkoholwert wurde nicht bekannt gegeben. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die L176 vollständig gesperrt werden. Die Sperre dauerte von 18.55 Uhr bis 20.15 Uhr.