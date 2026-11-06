Große Trauer bei Rettungshundebrigade: „Mr. Spock“ unerwartet verstorben

Schwerer Verlust für die Österreichische Rettungshundebrigade: Die Staffel Hofstetten-Grünau trauert um den treuen Malinois-Rüden „Mr. Spock“, der völlig unerwartet im Alter von nur neuneinhalb Jahren verstarb.

Es sind Nachrichten, die mitten ins Herz treffen: Bei der Österreichischen Rettungshundebrigade (ÖRHB) der Staffel Hofstetten-Grünau herrscht tiefe Trauer. Völlig überraschend und von einer Minute auf die andere musste sich das Team von einem geschätzten Partner auf vier Pfoten verabschieden. Der Malinois-Rüde „Mr. Spock“, treuer Begleiter der Staffelführerin, durfte nur neuneinhalb Jahre alt werden.

Mehr als nur ein Hund

Für die Helfer der Staffel war Spock weit mehr als ein Dienst- und Einsatzhund. Er galt als echtes Herzstück der Mannschaft, das den Alltag der Hundeführer über viele Jahre hinweg prägte. Ob bei anstrengenden Übungen oder im Ernstfall: Der aufgeweckte Rüde war stets an vorderster Front mit dabei. „Er war als vollwertiges Teammitglied, Wegbegleiter und Pausenclown ständig im Einsatz“, teilen die Kameraden der Staffel in einem berührenden Nachruf in den sozialen Medien mit. Neben seiner verspielten Art hatte Spock aber vor allem einen festen Platz als Vorbild: „In den letzten Jahren war er für uns alle vor allem eines: ein Lehrmeister.“

„Run free mit allen vor die Gegangenen“

Der plötzliche Abschied hinterlässt eine schmerzhafte Lücke in den Reihen der Rettungshundebrigade. Die Verbundenheit zwischen Rettungshundeführern und ihren Tieren ist durch unzählige gemeinsame Trainingsstunden und Einsätze besonders eng – umso schwerer wiegt der unerwartete Verlust für die gesamte Staffel.