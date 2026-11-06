Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©ÖRHB Staffel Hofstetten-Grünau
Das Bild auf 5min.at zeigt einen verstorbenen Hund.
Ein treuer Freund und Lehrmeister auf vier Pfoten: Die ÖRHB-Staffel Hofstetten-Grünau nimmt mit rührenden Worten Abschied von Malinois-Rüde "Mr. Spock".
St. Pölten
06/11/2026
Treuer Begleiter

Große Trauer bei Rettungshundebrigade: „Mr. Spock“ unerwartet verstorben

Schwerer Verlust für die Österreichische Rettungshundebrigade: Die Staffel Hofstetten-Grünau trauert um den treuen Malinois-Rüden „Mr. Spock“, der völlig unerwartet im Alter von nur neuneinhalb Jahren verstarb.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(235 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Es sind Nachrichten, die mitten ins Herz treffen: Bei der Österreichischen Rettungshundebrigade (ÖRHB) der Staffel Hofstetten-Grünau herrscht tiefe Trauer. Völlig überraschend und von einer Minute auf die andere musste sich das Team von einem geschätzten Partner auf vier Pfoten verabschieden. Der Malinois-Rüde „Mr. Spock“, treuer Begleiter der Staffelführerin, durfte nur neuneinhalb Jahre alt werden.

Mehr als nur ein Hund

Für die Helfer der Staffel war Spock weit mehr als ein Dienst- und Einsatzhund. Er galt als echtes Herzstück der Mannschaft, das den Alltag der Hundeführer über viele Jahre hinweg prägte. Ob bei anstrengenden Übungen oder im Ernstfall: Der aufgeweckte Rüde war stets an vorderster Front mit dabei. „Er war als vollwertiges Teammitglied, Wegbegleiter und Pausenclown ständig im Einsatz“, teilen die Kameraden der Staffel in einem berührenden Nachruf in den sozialen Medien mit. Neben seiner verspielten Art hatte Spock aber vor allem einen festen Platz als Vorbild: „In den letzten Jahren war er für uns alle vor allem eines: ein Lehrmeister.“

„Run free mit allen vor die Gegangenen“

Der plötzliche Abschied hinterlässt eine schmerzhafte Lücke in den Reihen der Rettungshundebrigade. Die Verbundenheit zwischen Rettungshundeführern und ihren Tieren ist durch unzählige gemeinsame Trainingsstunden und Einsätze besonders eng – umso schwerer wiegt der unerwartete Verlust für die gesamte Staffel.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen verstorbenen Hund.
©ÖRHB Staffel Hofstetten-Grünau
„Mr. Spock“ ist völlig unerwartet verstorben.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at