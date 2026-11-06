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/ ©Google Streetview
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Abschnitt der A5 Nordautobahn.
Am kommenden Samstag findet auf der A5 Nordautobahn im Bereich Wilfersdorf in Fahrtrichtung Wien eine Einsatzübung statt.
Wien
06/11/2026
Am Samstagabend

A5 Nord Autobahn: Großübung sorgt für Sperre bei Wilfersdorf in Richtung Wien

Wegen einer Einsatzübung muss die A5 Nord Autobahn am Samstag, 7. November, in Fahrtrichtung Wien zwischen 17 und 24 Uhr im Bereich Wilfersdorf für den Verkehr gesperrt werden.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Wilfersdorf und das nachgeordnete Straßennetz. An der Übung nehmen Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Behörden und ASFINAG teil.

Einsatzkräfte üben für den Ernstfall

Geübt werden unter anderem Menschenrettung, Fahrzeugbergung sowie die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte im Ernstfall. Die ASFINAG ersucht um Verständnis für die notwendigen Verkehrsmaßnahmen. „Regelmäßige Übungen leisten einen wichtigen Beitrag, um im Ernstfall rasch und koordiniert Hilfe leisten zu können“, so vonseiten der ASFINAG.

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