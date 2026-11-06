A5 Nord Autobahn: Großübung sorgt für Sperre bei Wilfersdorf in Richtung Wien

Wegen einer Einsatzübung muss die A5 Nord Autobahn am Samstag, 7. November, in Fahrtrichtung Wien zwischen 17 und 24 Uhr im Bereich Wilfersdorf für den Verkehr gesperrt werden.

Am kommenden Samstag findet auf der A5 Nordautobahn im Bereich Wilfersdorf in Fahrtrichtung Wien eine Einsatzübung statt.

Am kommenden Samstag findet auf der A5 Nordautobahn im Bereich Wilfersdorf in Fahrtrichtung Wien eine Einsatzübung statt.

Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Wilfersdorf und das nachgeordnete Straßennetz. An der Übung nehmen Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Behörden und ASFINAG teil.

Einsatzkräfte üben für den Ernstfall

Geübt werden unter anderem Menschenrettung, Fahrzeugbergung sowie die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte im Ernstfall. Die ASFINAG ersucht um Verständnis für die notwendigen Verkehrsmaßnahmen. „Regelmäßige Übungen leisten einen wichtigen Beitrag, um im Ernstfall rasch und koordiniert Hilfe leisten zu können“, so vonseiten der ASFINAG.