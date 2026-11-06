Große Suche nach Slavica (15): Polizei hat eine mögliche Spur

Seit Mittwochabend (4. November 2026) fehlt von einer 15-Jährigen aus Niederösterreich jede Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Möglicherweise hält sich die Jugendliche in Wien auf.

Die 15-jährige Slavica J. ist seit den Abendstunden des 4. November von ihrer Wohnadresse in Leopoldsdorf im Marchfeld abgängig.

Die 15-jährige Slavica J. ist seit den Abendstunden des 4. November von ihrer Wohnadresse in Leopoldsdorf im Marchfeld abgängig.

Die 15-jährige Slavica J. ist seit den Abendstunden des 4. November von ihrer Wohnadresse in Leopoldsdorf im Marchfeld abgängig. Wo sich die Jugendliche derzeit befindet, ist nicht bekannt. Als möglicher Aufenthaltsort wurde laut den vorliegenden Informationen die Bundeshauptstadt Wien genannt.

So wird die 15-Jährige beschrieben

Die vermisste Jugendliche ist etwa 160 bis 165 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur und wiegt ungefähr 45 Kilogramm. Sie hat lange, glatte, schwarze Haare und braune Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens soll sie vollständig dunkel gekleidet gewesen sein. Die Polizei nennt folgende Kleidungsstücke: schwarze Jogginghose, schwarzer Pullover, schwarze Jacke, schwarze Schuhe mit weißen Schuhbändern.

Polizei bittet um Hinweise

Wer die 15-Jährige gesehen hat oder Angaben zu ihrem möglichen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Leopoldsdorf im Marchfeld unter der Telefonnummer 059133-3211 zu melden.Auch Hinweise aus Wien könnten für die Suche wichtig sein.

Update: Jugendliche gefunden

Wie die Polizei später mitteilte, wurde die 15-Jährige am Nachmittag des 6. November 2026 im Ortsgebiet von Leopoldsdorf im Marchfeld aufgefunden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2026 um 16:47 Uhr aktualisiert