Nach 130.000 Unterschriften: Marchfelder Tiefkühlgemüse bleibt erhalten

Gute Nachrichten für die Bauernfamilien im Marchfeld: Nach der angekündigten Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf gibt es eine neue Perspektive für die heimische Gemüseproduktion.

Erbsen, Bohnen, Spinat und Karotten aus dem Marchfeld sollen auch künftig als Tiefkühlgemüse verarbeitet werden. Nachdem die geplante Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf für große Verunsicherung gesorgt hatte, gibt es nun eine Lösung: Das Familienunternehmen Schneider’s Gemüseland übernimmt einen Großteil der bisherigen Verarbeitung. Für zahlreiche Bauernfamilien in der Region ist das eine wichtige Nachricht. Sie hatten befürchtet, mit dem Ardo-Werk ihren größten Abnehmer für ihre Erzeugnisse zu verlieren.

Mehr als 130.000 Menschen unterschrieben

Auch in der Bevölkerung hatte die angekündigte Werksschließung für große Reaktionen gesorgt. Die 68-jährige pensionierte Lehrerin Irene Lubomersky startete deshalb auf der Plattform mein.aufstehn.at eine Petition unter dem Titel „Rettet das Tiefkühlgemüse aus dem Marchfeld“. Innerhalb kurzer Zeit unterstützten mehr als 130.000 Menschen die Forderung nach dem Erhalt der regionalen Gemüseverarbeitung. „Dass diese Verarbeitung in der Region bleibt, ist ein großer Erfolg für die Bauernfamilien und für alle, die sich mit ihrer Unterschrift für sie eingesetzt haben“, freut sich die Initiatorin.

Zukunft der Bauernbetriebe im Fokus

Auch die Organisation #aufstehn spricht von einem wichtigen Erfolg für die heimische Landwirtschaft. Die Übernahme durch Schneider’s Gemüseland soll den landwirtschaftlichen Betrieben im Marchfeld eine wirtschaftliche Perspektive bieten. Petitionsstarterin Lubomersky betont allerdings, dass es nun darauf ankomme, die Verarbeitung und damit die Existenzgrundlage der betroffenen Bauernfamilien auch langfristig abzusichern. Welche konkreten Auswirkungen die Übernahme auf die Beschäftigten des bisherigen Ardo-Werks hat, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Die Petition kann weiterhin unter mein.aufstehn.at aufgerufen werden.