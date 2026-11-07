Suche nach abgängigem Pensionisten endet in Tragödie

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchte im Bezirk Wiener Neustadt-Land (NÖ) nach einem abgängigen Mann. Trotz intensiver Maßnahmen mit Suchhunden im unwegsamen Gelände konnte der ältere Herr nicht mehr lebend geborgen.

Eine großangelegte Suchaktion nach einem vermissten Pensionisten hat am Freitag ein trauriges Ende genommen.

Eine großangelegte Suchaktion nach einem vermissten Pensionisten hat am Freitag ein trauriges Ende genommen.

Ein Großalarm rief am 6. November 2026 zahlreiche Rettungs- und Einsatzorganisationen in den Bezirk Wiener Neustadt-Land auf den Plan. Nach der Alarmierung über die Notrufzentrale 144 galt ein älterer Mann bereits seit dem Vortag als vermisst. Aufgrund der Dringlichkeit startete umgehend eine breit angelegte Suchaktion.

Zahlreiche Kräfte im Einsatz

Neben der Polizei und ihren Diensthundeführern standen Kräfte der Bergrettung sowie der örtlichen Feuerwehr im Einsatz. Unterstützt wurden sie von zahlreichen Rettungshunde-Staffeln – darunter die Suchhunde des Roten Kreuzes, der Rettungshunde Niederösterreich (RH NÖ), des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASBÖ) und der Österreichischen Hundesport-Union (ÖHU). Auch ein Polizeihubschrauber wurde zur Unterstützung aus der Luft hinzugezogen.

Fund in unwegsamem Gelände

Bereits kurze Zeit nach Beginn der koordinierten Suche brachten die Maßnahmen traurige Gewissheit: Kräfte der Bergrettung konnten den Abgängigen in Kombination mit der Luftaufklärung des Hubschraubers in einem steilen, schwer zugänglichen Waldstück lokalisieren. Trotz des raschen Auffindens konnte der Notarzt vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Anteilnahme und tiefes Mitgefühl

Die beteiligten Organisationen sprachen den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen ihr tiefes Mitgefühl aus. Zugleich wurde die nahtlose, professionelle Zusammenarbeit aller beteiligten Blaulicht- und Rettungsorganisationen hervorgehoben, die bei diesem fordernden Einsatz Hand in Hand arbeiteten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2026 um 08:14 Uhr aktualisiert