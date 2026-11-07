Vermeintlicher Hackerangriff entpuppt sich als 900.000-Euro-Veruntreuung

Es sah nach einem Millionenschaden durch professionelle Hacker aus, doch die Spur führte direkt ins eigene Büro: Ein 26-jähriger Buchhalter aus dem Bezirk Gmünd soll seinen Arbeitgeber um rund 900.000 Euro erleichtert haben.

Ein rätselhafter Millionenschaden in der Buchhaltung versetzte ein Unternehmen im Bezirk Gmünd (Niederösterreich) zunächst in Alarmbereitschaft: Die Geschäftsführung vermutete, ins Visier von professionellen Cyberkriminellen geraten zu sein. Nach monatelangen, akribischen Ermittlungen steht nun jedoch fest, dass die Bedrohung nicht aus den Weiten des Internets, sondern aus den eigenen Reihen stammte. Ein 26-jähriger Buchhalter soll rund 900.000 Euro veruntreut haben.

Buchhaltung schlägt Alarm: Immense Beträge fehlten

Als in der Buchhaltung massive Fehlbeträge auffielen, schaltete das betroffene Unternehmen externe IT-Forensiker ein. Gemeinsam mit der internen Controlling-Abteilung und Spezialisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich (Assistenzbereich IT-Beweissicherung) sowie Beamten der Polizeiinspektion Schrems wurden sämtliche Systeme durchleuchtet. Das überraschende Ergebnis: Auf den Servern fand sich keinerlei Spur von Schadsoftware oder einem externen Zugriff.

Ermittler kamen 26-jährigem Mitarbeiter auf die Schliche

Stattdessen verdichteten sich die Hinweise auf ein internes Vergehen. Die Ermittler kamen schließlich dem 26-jährigen Mitarbeiter aus dem Bezirk Gmünd auf die Schliche. Dem Mann wird vorgeworfen, seine Befugnisse über das Firmenvermögen zwischen dem 7. Februar 2025 und dem 14. September 2026 systematisch missbraucht zu haben. Insgesamt soll er mehr als 670 eigenmächtige Überweisungen auf fingierte Konten und an Scheinemfpänger veranlasst haben.

Beschuldigter schweigt

Bei der polizeilichen Einvernahme schwieg der Beschuldigte und machte von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wurde der 26-Jährige in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.