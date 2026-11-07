16 Urlaubstage ignoriert: AK holt fast 1.200 Euro für Handelsangestellte zurück

Ein Betrieb in Vösendorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich) hatte einer Mitarbeiterin bei der Kündigung 16 Urlaubstage unterschlagen. Nach einer Intervention der Arbeiterkammer erhielt die Frau das ihr zustehende Geld.

Drei Jahre lang war eine Angestellte bei einem Handelsunternehmen in Vösendorf beschäftigt, ehe ihr das Dienstverhältnis gekündigt wurde. Weil sie bei ihren finanziellen Ansprüchen auf Nummer sicher gehen wollte, wandte sich die Frau an die Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich, um ihre Endabrechnung genau prüfen zu lassen – mit vollem Erfolg.

16 Urlaubstage schlicht ignoriert

Im Zuge der rechtlichen Prüfung fiel den Experten der AK rasch ein gravierender Fehler ins Auge: Bei der Abrechnung waren insgesamt 16 zustehende Urlaubstage schlichtweg nicht berücksichtigt worden. Auf die offizielle Intervention der AK-Rechtsexpertinnen hin lenkte das Unternehmen schließlich ein und überwies der Betroffenen den offenen Betrag in Höhe von 1.169,98 Euro netto an Urlaubsersatzleistung.

AK-Präsident Wieser: „Kein kleiner Rechenfehler mehr“

Für AK-Niederösterreich-Präsident und ÖGB-NÖ-Vorsitzenden Markus Wieser ist der Vorfall ein deutliches Warnsignal: „Wenn in diesem Fall bei der Endabrechnung mehr als zwei Wochen Urlaubsersatzleistung vorenthalten werden, ist das kein kleiner Rechenfehler mehr. Die Expertinnen und Experten der AK Niederösterreich schauen ganz genau hin, um die berechtigten Ansprüche der Mitglieder zu sichern und einzuholen.“

Immer wieder Unstimmigkeiten bei Endabrechnungen

Der Fall unterstreicht, wie wichtig die professionelle Kontrolle nach dem Ende eines Arbeitsverhältnisses ist. In der Praxis kommt es bei Endabrechnungen, insbesondere bei Urlaubsersatzleistungen, Überstunden oder Sonderzahlungen, immer wieder zu Unstimmigkeiten, die für Laien auf den ersten Blick oft schwer erkennbar sind. Die Arbeiterkammer rät Beschäftigten daher, Abrechnungen im Zweifelsfall stets gegenprüfen zu lassen.