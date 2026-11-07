Donaubrücke Tulln saniert: 2027 folgt die nächste Baustelle

In Tulln, Königstetten und Maria Anzbach sind die Arbeiten jetzt abgeschlossen. Wer regelmäßig über die Donaubrücke Tulln fährt, muss sich aber schon auf die nächste Baustelle einstellen.

2027 ist mit einem weiteren Baustellenabschnitt der Donaubrücke in Tulln zu rechnen.

2027 ist mit einem weiteren Baustellenabschnitt der Donaubrücke in Tulln zu rechnen.

In Tulln, Königstetten und Maria Anzbach ist die Baustellenzeit vorerst vorbei. Wer täglich über die Donaubrücke Tulln pendelt, sollte sich 2027 aber schon einmal vormerken. Fast eine Million Euro haben das Land Niederösterreich und zwei Gemeinden in drei Straßenbaustellen gesteckt.

Neue Übergänge auf der Donaubrücke

Auf der Donaubrücke Tulln (Niederösterreich) sind alle fünf Fahrbahnübergänge neu. Das sind die Fugen zwischen Brücke und Straße, über die Autos beim Auffahren rumpeln. Sie gleichen aus, dass sich die Brücke bei Hitze ausdehnt und bei Kälte zusammenzieht. Die Straßenmeisterei Tulln, die Brückenmeisterei Alland und die Stadtgemeinde Tulln haben die Übergänge auf der Landesstraße B 19a getauscht. Die Kosten von rund 145.000 Euro übernimmt das Land Niederösterreich zur Gänze. Die Stadtgemeinde Tulln zahlt die neue Beleuchtung auf der Brücke.

2027 kommt die nächste Baustelle

Fertig ist die Brücke damit noch nicht: 2027 erneuert der NÖ Straßendienst alle Leiteinrichtungen – also etwa Leitschienen und Leitpflöcke – sowie den Asphalt zwischen den beiden Kreisverkehren. Wann genau gebaut wird und ob es dabei Sperren gibt, ist noch offen.

Neuer Asphalt am Dopplerberg

Rund 900 Meter neue Fahrbahn gibt es in Königstetten (Tulln / Niederösterreich). Auf der Neuwaldegger Straße (L 120) im Bereich Dopplerberg haben die Baufirma Pittel+Brausewetter und die Straßenmeisterei Tulln den Belag saniert. Das Land Niederösterreich zahlt die rund 270.000 Euro zur Gänze.

Maria Anzbach: Straße komplett erneuert

Die teuerste der drei Baustellen lag in Maria Anzbach (St. Pölten-Land / Niederösterreich). Auf der Landesstraße L 2247 sind zwischen Stiftergasse und Liliengasse auf rund 680 Metern die ganze Fahrbahn und die Nebenanlagen – also etwa Gehsteige und Randstreifen – neu. Von den rund 500.000 Euro trägt das Land Niederösterreich rund 300.000 Euro, die Marktgemeinde Maria Anzbach rund 200.000 Euro.