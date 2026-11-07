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/ ©Freiwillige Feuerwehr Auersthal
auf dem bild von 5min.at sieht man einen brand.
Nach etwa zwei Stunden konnte "Brand Aus" gemeldet werden.
Schönkirchen-Reyersdorf
07/11/2026
Feuerwehreinsatz

Kaminbrand in Wohnhaus reißt Einsatzkräfte aus dem Schlaf

Ein Kaminbrand in einem Wohnhaus in Schönkirchen-Reyersdorf (Bezirk Gänserndorf, Niederöstereich) löste in den frühen Morgenstunden des Freitags einen Feuerwehr-Großeinsatz aus.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
2 Minuten Lesezeit(262 Wörter)
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In den frühen Morgenstunden des 6. November 2026 riss der Alarm die Einsatzkräfte aus dem Schlaf: Um genau 03.59 Uhr wurden die Feuerwehrleute mittels Pager und SMS zu einem gemeldeten Brandeinsatz in die Brunngasse gerufen. Bereits beim Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich die ernste Lage – aus dem Dachgeschoss drang dichter Rauch.

Atemschutztrupps lokalisieren Brandherd

Unverzüglich wurde eine Angriffsleitung aufgebaut. Unter schwerem Atemschutz drangen die Einsatzkräfte ins Gebäude vor, um die Lage mit einer Wärmebildkamera zu erkunden. Rasch stellte sich heraus, dass es sich um einen Kaminbrand handelte. Da sich die Rauchentwicklung im Gebäude zusehends verstärkte, forderte die Einsatzleitung der Feuerwehr Schönkirchen-Reyersdorf zur personellen und technischen Unterstützung die Feuerwehr Auersthal nach.

Decke geöffnet und Glutnester abgelöscht

In enger Zusammenarbeit öffneten die Atemschutztrupps beider Wehren die Zwischendecke zwischen dem Erdgeschoss und dem Dachgeschoss, um gezielt zur Brandbekämpfung vorzugehen. Parallel dazu bliesen Hochleistungslüfter den dichten Rauch aus dem Wohnhaus, um den Einsatzkräften bessere Sichtverhältnisse zu verschaffen. Nachdem das offene Feuer unter Kontrolle gebracht war, suchten die Mannschaften mit Wärmebildkameras akribisch nach verbliebenen Glutnestern in Wänden, Böden und der geöffneten Deckenkonstruktion und löschten diese ab.

Einsatz nach rund zweieinhalb Stunden beendet

Nachdem endgültig „Brand aus“ gemeldet werden konnte, wurde das betroffene Gebäude vorsorglich abgesperrt, um jegliche Nachfolgegefährdung für Personen auszuschließen. Nach rund zweieinhalb Stunden intensiver Arbeit konnten die Einsatzkräfte um 06.30 Uhr wieder ins Feuerwehrhaus einrücken und ihre Einsatzbereitschaft wiederherstellen.

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