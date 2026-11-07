Feuerwehr Schönberg am Kamp trauert um verstorbenen Kameraden

Die Feuerwehr Schönberg am Kamp nimmt in einem Beitrag auf Facebook Abschied von ihrem langjährigen Mitglied Alfred Straninger. Der Niederösterreicher stand seit 1989 im Dienste der Feuerwehr.

Auszeichnungen und Ehrungen

Alfred Straninger war Träger zahlreicher Abzeichen, unter anderem konnte er Wasserdienstleistungsabzeichen sowohl in Bronze als auch in Silber erringen. Im Jahr 2000 wurde ihm das Verdienstzeichen des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes 3. Klasse in Bronze verliehen. Für sein 25. Dienstjubiläum wurde er mit der Ehrenmedaille für verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens ausgezeichnet.

Würdiger Nachruf der Feuerwehr

Auch als Alfred Straninger aufgrund seines Alters in den Reservestand übertreten musste, blieb er der Feuerwehr treu. „Seine Hilfsbereit, Genauigkeit und nicht zuletzt auch seine Geselligkeit machten ihn im Kreise der Feuerwehrkameraden und darüber hinaus zu einem allseits geschätzten und geliebten Menschen“, schreibt die Feuerwehr Schönberg am Kamp im Nachruf.