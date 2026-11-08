MediaMarkt räumt alte Zentrale: Hunderte Gegenstände werden versteigert

Nach mehr als 35 Jahren hat MediaMarkt seinen bisherigen Firmensitz in Vösendorf aufgegeben. Jetzt wird die alte Zentrale geräumt. Insgesamt 667 Gegenstände und Ausstattungspakete werden online versteigert.

Wer gerade Möbel oder Büroausstattung sucht, könnte bei einer ungewöhnlichen Versteigerung fündig werden. Nach dem Umzug der österreichischen MediaMarkt-Zentrale nach Wien wird das bisherige Bürogebäude in Vösendorf (Niederösterreich) ausgeräumt. Ein großer Teil der Einrichtung kommt nun unter den Hammer.

Von Büromöbeln bis zu Zimmerpflanzen

Über die Online-Plattform Aurena werden insgesamt 667 Posten angeboten. Dazu zählt die Ausstattung von rund 250 Büroarbeitsplätzen. Auch Möbel aus Besprechungsräumen und Teile der Betriebskantine stehen zum Verkauf. Das Angebot reicht von Schreibtischen und Sitzmöbeln bis hin zu Kaffeemaschinen. Sogar die Pflanzen aus den Büroräumen werden versteigert. Einige der angebotenen Gegenstände sind laut dem Bericht von Heute noch nahezu neuwertig. Für die Räumung ist die Lehner GmbH aus Scharten in Oberösterreich verantwortlich. Das Unternehmen ist unter dem Namen LENOX-Trading bekannt und hat die gesamte Einrichtung übernommen. Neben dem Verkauf kümmert es sich auch um die Räumung und einen Teil der Rückbauarbeiten.

Besichtichgungstermine

Wer vor dem Kauf einen Blick auf die angebotenen Gegenstände werfen möchte, kann das am Freitag, dem 13. November 2026, von 12 bis 14 Uhr tun. Die Besichtigung findet im SCS-Bürocenter B2 in Vösendorf statt.

Die wichtigsten Termine im Überblick:

13. November: Besichtigung von 12 bis 14 Uhr

Besichtigung von 12 bis 14 Uhr 16. November: Ende der Online-Versteigerung

Ende der Online-Versteigerung 18. und 19. November: Abholung der ersteigerten Gegenstände, jeweils von 8 bis 15 Uhr

Gebote können über die Auktionsplattform Aurena abgegeben werden.

MediaMarkt ist jetzt in Wien zu Hause

Hinter der Räumung steckt ein größerer Standortwechsel. Nach mehr als drei Jahrzehnten in Vösendorf hat MediaMarkt seine österreichische Unternehmenszentrale nach Wien verlegt. Rund 250 Beschäftigte arbeiten nun im DC Tower 1 in der Donaustadt. Das 250 Meter hohe Gebäude ist das höchste Hochhaus Österreichs. MediaMarkt nutzt dort rund 3.000 Quadratmeter Bürofläche, verteilt auf drei Stockwerke. Der ehemalige Standort in Vösendorf soll bis Ende 2026 vollständig aufgegeben werden. Durch die Versteigerung sollen möglichst viele Möbel und Geräte weiterverwendet werden, statt im Müll zu landen.