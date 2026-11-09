Gegen das Vergessen: St. Pölten setzt Zeichen der Erinnerung

Die ehemalige Synagoge St. Pölten lädt am 11. November zu einem Gedenkabend für die Opfer der Novemberpogrome 1938 ein. Auf dem Programm stehen ein Vortrag, Musik nach Zeitzeugenberichten und ein gemeinsames Gedenken.

Auch dieses Jahr widmet sich die Veranstaltung Forschung und Musik. Zunächst spricht Injoest-Mitarbeiter Peter Hinterndorfer über das österreichweite Projekt „Digitale Erinnerungslandschaft“, für das er alle niederösterreichischen Gedenkzeichen an Opfer des Nationalsozialismus fotografiert hat. Danach wird es musikalisch: Der Komponist Rudolf Jungwirth erfasste in seinem Stück „Stele“ die Erinnerungen von Zeitzeugen an die Novemberpogrome in Linz. Joachim Rathke wird hierbei als Sprecher von dem auf Barockmusik spezialisierten Streichensemble Castor begleitet. Das Ensemble bestehend aus Petra Samhaber-Eckhardt (Violine und Leitung), Martin Kalista und Maria Wahlmüller-Ammer (Violine), Rosi Haberl (Viola), Philipp Comploi und Judith Fröschl (Violoncello) sowie Erich Traxler (Cembalo) wird zwei barocke Musikstücke darbieten.

Mit Rosen und Kerzen an Opfer erinnern

Im Anschluss sind Besucher der Veranstaltung eingeladen, gemeinsam mit Mitarbeitenden des Injoest, an Steinen der Erinnerung in der Stadt weiße Rosen hinzulegen und Kerzen zum Gedenken anzuzünden.