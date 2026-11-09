Frauen heimlich in Umkleide fotografiert: Polizei sucht weitere Opfer

Ein 32-Jähriger soll in einer Einkaufspassage in Gmünd heimlich Frauen in Umkleidekabinen fotografiert haben. Auf seinem Handy wurden weitere Bilder entdeckt. Nun bittet die Polizei mögliche Opfer, sich zu melden.

Ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk steht im Verdacht, am Freitag, dem 6. November 2026, unerlaubt Fotos von Frauen in Umkleidekabinen gemacht zu haben.

Ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk steht im Verdacht, am Freitag, dem 6. November 2026, unerlaubt Fotos von Frauen in Umkleidekabinen gemacht zu haben.

Ein Vorfall in einer Einkaufspassage im niederösterreichischen Gmünd beschäftigt derzeit die Polizei. Ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk steht im Verdacht, am Freitag, dem 6. November 2026, unerlaubt Fotos von Frauen in Umkleidekabinen gemacht zu haben. Die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen 14 und 15 Uhr ereignet haben.

Weitere Fotos auf Handy entdeckt

Nachdem eine betroffene Frau Anzeige erstattet hatte, nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Dabei stießen die Beamten auf dem Mobiltelefon des Verdächtigen auf weitere Aufnahmen von Frauen. Nun wird geprüft, ob es noch weitere Betroffene gibt.

Polizei bittet Frauen, sich zu melden

Die Polizeiinspektion Gmünd richtet deshalb einen Aufruf an alle Frauen, die sich am 6. November zwischen 14 und 15 Uhr in der betroffenen Einkaufspassage aufgehalten haben. Besonders angesprochen sind Frauen, die in diesem Zeitraum Kleidung in einer Umkleidekabine anprobiert haben. Mögliche Betroffene werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gmünd unter der Telefonnummer 059133-3400 zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.11.2026 um 10:16 Uhr aktualisiert