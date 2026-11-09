Heftiger Crash auf A5: Unfall forderte zwei Schwerverletzte

Auf der A5 bei Wolkersdorf kam es am Sonntag zu einem schweren Auffahrunfall. Vier Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Ein 76-Jähriger musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 76-Jährige wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Krems geflogen.

Der 76-Jährige wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Krems geflogen.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag, dem 8. November 2026, auf der A5 im Bezirk Mistelbach. Gegen 13.20 Uhr war eine 65-jährige Wienerin mit ihrem Auto in Richtung Brünn unterwegs. Bei Wolkersdorf im Weinviertel prallte sie aus bislang unbekannter Ursache gegen einen vor ihr fahrenden Pkw. In diesem befanden sich vier Personen.

Zwei Personen schwer verletzt

Durch den heftigen Zusammenstoß wurden vier Insassen des vorderen Fahrzeugs verletzt. Der 49-jährige Lenker und seine gleichaltrige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Für zwei Mitfahrer auf der Rückbank hatte der Unfall schwerere Folgen: Eine 72-jährige Frau und ein 76-jähriger Mann erlitten schwere Verletzungen. Der 76-Jährige wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Krems geflogen. Die drei weiteren Verletzten brachte der Rettungsdienst ins Landesklinikum Mistelbach. Die 65-jährige Unfalllenkerin blieb unverletzt.

A5 nach Unfall gesperrt

Der Unfall hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr. Die A5 musste in Fahrtrichtung Brünn für rund 30 Minuten vollständig gesperrt werden. Danach konnte zumindest ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 14.25 Uhr. Warum es zu dem Auffahrunfall kam, ist derzeit noch unklar.