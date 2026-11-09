Erstmals in der Region: Läufer macht ungewöhnlichen Riesenspinnen-Fund

Ein Läufer machte in Niederösterreich eine überraschende Entdeckung: Auf einem Feldweg bei Korneuburg entdeckte er eine rund fünf Zentimeter große Tarantel. Es ist die erste bekannte Sichtung in der Region.

Eine Begegnung der besonderen Art hatte kürzlich ein Läufer im Bezirk Korneuburg (Niederösterreich). Auf einem Feldweg zwischen Leobendorf und Korneuburg entdeckte er eine auffällig große Spinne. Der Mann hielt das Tier mit seiner Kamera fest. Wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ (NÖN) berichten, handelt es sich um eine Südrussische Tarantel. Gefunden wurde das etwa fünf Zentimeter große Tier in der Nähe des Baumarkts Fetter.

Erstmals in der Region entdeckt

Laut Naturschutzbund sei es die erste bekannte Meldung dieser Spinnenart im Raum Korneuburg. In Österreich ist die Südrussische Tarantel allerdings keine Unbekannte. Bereits in den 1920er-Jahren wurde sie in Wien und im Burgenland nachgewiesen. Mittlerweile wird die Art auch in weiteren Regionen Österreichs gesichtet. Mehr dazu hier: Tarantel-Alarm: Über 200 neue Sichtungen in Österreich gemeldet.

Keine Gefahr für Menschen

Auch wenn die große Spinne auf manche Menschen beängstigend wirken dürfte, besteht kein Grund zur Sorge. Die Südrussische Tarantel gilt für Menschen als ungefährlich. Wer ein solches Tier entdeckt, sollte es am besten in Ruhe lassen.