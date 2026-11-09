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/ ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Zwei Sanitäter kümmern sich um einen verunfallten Mopedfahrer
Der 39-Jährige erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.
Korneuburg
09/11/2026
Frontalcrash

39-Jähriger stirbt bei tragischem Motorradunfall

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend im Bezirk Korneuburg ereignet. Ein 39-jähriger Motorradfahrer kam von der Straße ab und prallte gegen eine Leitschiene. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(144 Wörter)
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Ein tödlicher Motorradunfall ereignete sich am Samstag, dem 7. November 2026, gegen 21.55 Uhr im Gemeindegebiet von Enzersfeld im Weinviertel (Bezirk Korneuburg). Ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk war mit seinem Motorrad auf der L3109 von Hagenbrunn in Richtung Königsbrunn unterwegs.

Motorradfahrer prallte gegen Leitschiene

Im Bereich des Straßenkilometers 5,0 kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er frontal gegen einen Steher der Leitschiene. Der 39-Jährige erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Straße fast zwei Stunden gesperrt

Während des Rettungseinsatzes und der polizeilichen Unfallaufnahme musste die L3109 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Die Sperre dauerte von 21.55 Uhr bis 23.40 Uhr. Warum der Motorradfahrer von der Straße abgekommen war, ist derzeit noch unklar.

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