Angst vor Absturz: Junge Wanderer am Schneeberg gerettet

Am Vormittag des 7. Novembers brachen drei 20-jährige Männer aus den Bezirken Baden und Neusiedl am See zu einer Wanderung von der Talstation Losenheim auf den Gipfel des Schneebergs auf. Zunächst verlief die Wanderung ohne Probleme, doch auf eine Seehöhe von 1.700 Metern verschlechterten sich die Bedingungen.

Mit dem Schreck davongekommen

Der Weg stellte sich zusätzlich zu den eisigen und verschneiten Verhältnisse, als äußerst steil heraus. Einer der drei Männer bekam es mit der Angst zu tun und sorgte sich vor einem Absturz, wodurch die Wanderung nicht weiter fortgesetzt werden konnte. Die Bergsteiger waren zwar mit passender Kleidung und Proviant ausgerüstet, hatten aber keinerlei alpine Sicherheitsausrüstung bei sich. Schließlich wurde kurz nach 14 Uhr der Notruf abgegeben, woraufhin Alpinisten der Alpinen Einsatzgruppe Niederösterreich Süd und die Bergrettung Puchberg alarmiert wurden. Die drei jungen Männer wurden mit dem Polizeihubschrauber mittels Taubergung aus der Wand gerettet und sicher ins Tal geflogen. Alle drei blieben unversehrt. Eine Kostenersatzpflicht für den polizeilichen Einsatz wird derzeit geprüft.