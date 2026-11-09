Diebestour durch Einkaufszentren: Ehepaar in Haft

Nach mehreren Ladendiebstählen in den Bezirken Mödling und Korneuburg hat die Polizei ein Ehepaar festgenommen. Insgesamt konnten fünf Diebstähle geklärt werden.

Ein Ehepaar soll am Samstag, dem 7. November, in mehreren Bekleidungsgeschäften in Niederösterreich zugeschlagen haben. Zunächst wurde ein Diebstahl im Bezirk Mödling gemeldet. Beim Durchsehen des Videomaterials konnten zwei Täter festgestellt werden, die zu diesem Zeitpunkt den Laden aber schon verlassen hatten und flüchten konnten.

Diebesgut im Auto entdeckt

Einige Stunden später ging erneut eine Meldung über einen Ladendiebstahl bei der Polizeiinspektion Gerasdorf bei Wien ein. Dieses Mal führten die Videoaufnahmen zur Überführung der Täter: Ein Vergleich mit den Aufnahmen im Bezirk Mödling zeigte, dass es sich offenbar um dieselben Verdächtigen handelte. Daraufhin nahm die Polizei einen 65-Jährigen und seine 60-Jährige Eherfrau fest. Auch die beiden erwachsenen Töchter des Ehepaars waren vor Ort. Im Auto der Verdächtigen konnte weiteres Diebesgut sichergestellt werden.

Fünf Diebstähle geklärt

Insgesamt konnten Ermittler den Beschuldigten fünf Diebstähle in den Bezirken Mödling und Korneuburg zuordnen. Der entstandene Gesamtschaden ist derzeit noch unklar. Das Ehepaar zeigte sich geständig und wurde in die Justizanstahlt Korneuburg eingeliefert. Die Töchter wurden ebenso angezeigt.