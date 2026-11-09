Christbaum statt Herbstlaub: In Niederösterreich wird es weihnachtlich

In Niederösterreich laufen die Vorbereitungen für die Christbaumsaison. Trotz Trockenheit versprechen die Betriebe auch heuer hochwertige Bäume. Besonders junge Tannen hatten mit dem Wassermangel zu kämpfen.

War nicht gerade noch Halloween? Während draußen die letzten Herbstblätter fallen, macht sich in Niederösterreich schon Weihnachtsstimmung breit. Die ersten Dekobäume stehen und alles stellt sich auf die neue Christbaumsaison ein. „Ein kleiner Adventbaum auf der Terrasse, ein geschmücktes Bäumchen im Eingangsbereich oder frisches Reisig für den Adventkranz – viele holen sich die Weihnachtsstimmung schon Wochen vor dem Fest nach Hause“, erzählt Josef Reithner, Obmann der ARGE NÖ Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern. „Und manche gönnen sich am Heiligen Abend sogar noch einen zweiten Baum.“ Beide Trends lassen sich österreichweit feststellen.

Probleme mit Trockenheit

Heimische Christbaumbetriebe hatten dieses Jahr stark mit Trockenheit zu kämpfen. Besonders Jungpflanzen waren davon betroffen, da ihre Wurzeln nicht tief genug in den Boden dringen um trotzdem an genügen Feuchtigkeit zu kommen. Ältere Tannen haben ein ausgeprägtes Wurzelsystem und können daher auch aus tiefen Bodenschichten Wasser ziehen. „Unsere jungen Bäumchen haben es heuer nicht leicht gehabt. Ein Großteil davon muss neu gesetzt werden“, so Reithner. Bei den älteren Bäumen war Handarbeit, Erfahrung und Herzblut gefragt. „Umso mehr freut es mich, dass wir auch dieses Jahr wieder Christbäume in hervorragender Qualität anbieten können“, betont der Obmann.

Nach blau-gelber Schleife Ausschau halten

Wer heimische Produkte kauft, unterstütz nicht nur regionale Betriebe, sondern profitiert auch von kurzen Transportwegen. Ob Adventbaum, Schmuckreisig für Kränze, oder doch klassischer Christbaum: Die blau-gelbe Herkunftsschleife garantiert niederösterreichische Herkunft und Qualität. Wo ihr regionale Produkte finden könnt, erfahrt ihr hier.