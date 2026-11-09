350 Menschen protestieren gegen Ardo-Aus: Beschäftigte kämpfen um Sozialplan

Rund 350 Menschen haben am Montag vor dem Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf protestiert. Sie fordern einen fairen Sozialplan für die Beschäftigten und Unterstützung bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen.

Große Solidarität mit den Beschäftigten des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf (Niederösterreich): Am Montag, dem 9. November 2026, versammelten sich rund 350 Menschen vor dem Betrieb, um gegen die geplante Einstellung der Produktion zu protestieren. Mit dabei waren Mitarbeiter sowie Vertreter der Gewerkschaften PRO-GE und GPA und des ÖGB.

Noch immer keine Einigung

Im Mittelpunkt der Kundgebung stand die Zukunft der Beschäftigten. Denn bei den Verhandlungen über einen Sozialplan gibt es laut Gewerkschaften weiterhin keine Einigung. Viele Mitarbeiter seien bereits seit Jahren im Werk beschäftigt. Sie hätten deshalb Anspruch auf eine faire finanzielle Absicherung, betonte PRO-GE-Bundesvorsitzender Reinhold Binder. Er kritisierte, dass sich der Konzern seiner Verantwortung gegenüber den Beschäftigten nicht ausreichend stelle.

Gewerkschaften fordern Hilfe bei Jobsuche

Neben einem Sozialplan verlangen die Gewerkschaften auch eine sogenannte Arbeitsstiftung. Diese soll den betroffenen Mitarbeitern ermöglichen, sich weiterzubilden oder umzuschulen, um schneller einen neuen Arbeitsplatz zu finden. „Für Teile des Gemüses wurde eine Lösung gefunden, jetzt braucht es auch eine für die Arbeitsplätze“, erklärte GPA-Bundesvorsitzende Barbara Teiber. Auch die Politik und andere Unternehmen in der Region seien gefordert, neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen.

Sorge um Lebensmittelproduktion in Österreich

Bei der Kundgebung ging es aber nicht nur um Arbeitsplätze. ÖGB-Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser warnte auch vor den Folgen für die heimische Lebensmittelversorgung. Lebensmittel müssten seiner Ansicht nach weiterhin in Österreich angebaut und verarbeitet werden. Unterstützung erhielten die Beschäftigten unter anderem von Groß-Enzersdorfs Bürgermeisterin Monika Oberaigner und dem designierten Landwirtschaftskammer-Präsidenten Lorenz Mayr. Die Gewerkschaften kündigten an, sich weiterhin für einen fairen Sozialplan und die Zukunft der betroffenen Beschäftigten einzusetzen.