Hunderte tote Rinder: Millionenstreit landet erneut vor Gericht

Der Fall des Tiertransportschiffs „Spiridon II“ sorgte bereits im vergangenen Jahr international für Entsetzen. Knapp 3.000 Rinder sollten von Uruguay in die Türkei gebracht werden. Doch die türkischen Behörden verweigerten die Einfuhr. Die Tiere mussten daraufhin fast zwei Monate unter katastrophalen Bedingungen auf dem Schiff ausharren. Hunderte Rinder starben, zahlreiche Kälber kamen an Bord zur Welt. Am Dienstag (10. November) wird der Fall erneut vor dem Landesgericht Krems verhandelt. Das berichten die Animal Welfare Foundation (AWF) und die Rechercheplattform The Marker in einer gemeinsamen Aussendung. OTS.at+1

Millionenforderung gegen Waldviertler Viehhändler

Im Mittelpunkt des Zivilverfahrens steht der Waldviertler Viehhändler Christian Klinger, der den Transport organisiert hatte. Türkische Rinderimporteure fordern von ihm und seiner Firma Agro Breeding GmbH die Rückzahlung einer Anzahlung von 2,1 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 1,8 Millionen Euro. Die Kläger werfen dem Unternehmer vor, sie im Zusammenhang mit dem gescheiterten Transport getäuscht und finanziell geschädigt zu haben. Konkret sollen 469 Rinder nicht auf den offiziellen Importlisten gestanden sein. Bei weiteren 146 Tieren gab es Probleme mit der Identifizierung, unter anderem wegen fehlender Ohrmarken. Klinger bestreitet die Vorwürfe. Seine Seite argumentiert, dass die Tiere bei ihrer Ankunft in gutem Zustand gewesen seien und sich die Situation erst durch die lange Wartezeit vor der türkischen Küste verschlechtert habe.

Mindestens 140 Kälber an Bord geboren

Besonders erschütternd sind die Berichte über das Leid der Tiere. Während der Überfahrt kamen mindestens 140 Kälber zur Welt. Für die Animal Welfare Foundation ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass hochträchtige Rinder transportiert wurden. „Da während der Überfahrt mindestens 140 Kälber geboren wurden, ist klar, dass hochträchtige Tiere an Bord waren“, erklärt Tierärztin Maria Boada-Saña von der AWF. Nach den Richtlinien der Welttiergesundheitsorganisation gelten Tiere, die sich zum geplanten Entladezeitpunkt in den letzten zehn Prozent ihrer Trächtigkeit befinden, als nicht transportfähig. Aufnahmen aus dem Inneren des Schiffs zeigen laut den Tierschutzorganisationen unter anderem sterbende Kälber. Die überlebenden Rinder wurden schließlich nach Libyen verkauft.

Wer trägt die Verantwortung für das Tierleid?

Während vor Gericht um Millionen gestritten wird, befürchten die Tierschutzorganisationen, dass das Schicksal der Tiere erneut in den Hintergrund rückt. Sie kritisieren, dass sich das Zivilverfahren hauptsächlich mit finanziellen Forderungen beschäftigt. Die AWF fordert deshalb, die Verantwortlichen für das Tierleid zur Rechenschaft zu ziehen. Zudem spricht sich die Organisation für ein Verbot von Schiffstransporten lebender Tiere aus. Bereits bei der ersten Verhandlung im Juni konnte keine Einigung erzielt werden. Nun soll der Fall am Dienstag erneut behandelt werden.