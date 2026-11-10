Zwei LKW umgestürzt: A1 nach schwerem Unfall stundenlang gesperrt

Schwerer Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Westautobahn (A1) in Niederösterreich: Zwei Lastwagen sind bei Böheimkirchen umgekippt. Beide Fahrer wurden verletzt. Die Autobahn ist Richtung Wien gesperrt.

Auf der A1 bei Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) kam es am Dienstag, dem 10. November 2026, zu einem schweren Unfall.

Auf der A1 bei Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) kam es am Dienstag, dem 10. November 2026, zu einem schweren Unfall.

Auf der A1 bei Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) kam es am Dienstag, dem 10. November 2026, zu einem schweren Unfall. Ein Lastwagen kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte um. Ein nachfolgender Lkw streifte das Fahrzeug und kippte ebenfalls auf die Seite.

Beide Fahrer ins Krankenhaus gebracht

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten zur Unfallstelle aus. Unter anderem standen die Feuerwehren Böheimkirchen und St. Pölten-Stadt sowie mehrere Rettungsteams im Einsatz. Die beiden Lkw-Fahrer konnten ihre Fahrzeuge bereits vor dem Eintreffen der Helfer verlassen. Sie wurden vor Ort versorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.

A1 Richtung Wien stundenlang gesperrt

Für die aufwendige Bergung der beiden Lastwagen musste die Westautobahn in Fahrtrichtung Wien vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehr arbeitet gemeinsam mit einem privaten Bergeunternehmen an der Räumung der Unfallstelle. Bereits in den frühen Morgenstunden kam es zu ersten Verzögerungen. Mit Einsetzen des Berufsverkehrs ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus zu rechnen. Vor der Bergung müssen die Lkw umgeladen werden, danach mittels Kran aufgerichtet und anschließend abgeschleppt. Nach derzeitigem Informationsstand bleibt die Sperre der A1 mindestens bis Mittag aufrecht. Laut ÖAMTC ist ab dem Knoten St. Pölten eine großräumige Umleitung über die Kremser Schnellstraße (S33) und die Stockerauer Schnellstraße (S5) eingerichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 08:04 Uhr aktualisiert