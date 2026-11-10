Große Trauer beim Bundesheer: Langjähriger Präsident verstorben

Das Österreichische Bundesheer trauert um Oberst Siegfried Albel. Der langjährige Präsident der Interessengemeinschaft der Berufsoffiziere ist am 4. November verstorben. Die Verabschiedung erfolgt mit militärischen Ehren.

Traurige Nachrichten aus dem Österreichischen Bundesheer: Oberst im Ruhestand Dr. Siegfried Albel ist am 4. November 2026 verstorben. Über Jahrzehnte hinweg setzte er sich für die Anliegen der Berufsoffiziere ein. Nun nehmen das Bundesheer und die Interessengemeinschaft der Berufsoffiziere (IGBO) Abschied von ihrem ehemaligen Präsidenten.

Jahrzehntelang für Soldaten eingesetzt

Seit 1993 stand Albel an der Spitze der IGBO und engagierte sich besonders für bessere berufliche und rechtliche Rahmenbedingungen für Offiziere. Ein wichtiges Anliegen war ihm die finanzielle Anerkennung des Bachelorabschlusses von Truppenoffizieren. Auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner würdigte den Verstorbenen: „Mit Oberst i.R. Siegfried Albel verlieren wir einen engagierten Vertreter des Bundesheeres, der sich bis zum Schluss für die Interessen der Soldatinnen und Soldaten eingesetzt hat.“ IGBO-Präsident Achim Krenn erinnerte ebenfalls an Albels jahrzehntelangen Einsatz und sprach seiner Familie sein Mitgefühl aus.

Verabschiedung mit militärischen Ehren

Die Beisetzung findet am Freitag, dem 13. November 2026, um 11 Uhr in der St. Georgs-Kathedrale an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt statt. Albel wird dort mit militärischen Ehren verabschiedet. Die IGBO kündigte an, ihrem langjährigen Präsidenten ein ehrendes Andenken zu bewahren.