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/ ©LPD NÖ
Diebe geschnappt: Ungewöhnlicher Fund führte zu Festnahmen
Ein ungewöhnlicher Fund in einem Waldstück in Vösendorf (Bezirk Mödling) brachte die Ermittlungen ins Rollen.
Vösendorf
10/11/2026
50.000 Euro Schaden

Diebe geschnappt: Ungewöhnlicher Fund führte zu Festnahmen

Zwei Männer sollen in Wien und Niederösterreich mehrfach Baustellencontainer aufgebrochen und teure Maschinen gestohlen haben. Ein Hinweis auf verstecktes Werkzeug führte die Polizei schließlich zu den Verdächtigen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(227 Wörter)
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Ein ungewöhnlicher Fund in einem Waldstück in Vösendorf (Bezirk Mödling) brachte die Ermittlungen ins Rollen. Am 4. November 2026 meldete ein Mann der Polizei, dass er dort mehrere versteckte Baumaschinen entdeckt hatte. Die Beamten nahmen daraufhin Ermittlungen auf und konnten zwei Verdächtige ausforschen.

Polizei erwischte Männer beim Einladen

Bereits in der Nacht auf den 5. November klickten für die beiden rumänischen Staatsbürger im Alter von 26 und 35 Jahren die Handschellen. Gegen 0.30 Uhr wurden sie in Vösendorf festgenommen, als sie gerade gestohlenes Werkzeug in ein Fahrzeug luden. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten zahlreiche weitere Baumaschinen. Diese sollen aus mehreren kurz zuvor aufgebrochenen Baustellencontainern stammen.

Neun Straftaten gestanden

Bei den anschließenden Einvernahmen zeigten sich die beiden Männer laut Polizei zu insgesamt neun Straftaten geständig. Die Einbrüche ereigneten sich zwischen dem 29. Oktober und dem 4. November 2026 in St. Pölten, Kirchstetten, Loosdorf, Melk, Kemmelbach und im 23. Wiener Gemeindebezirk. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei mehr als 50.000 Euro. Ein Teil der sichergestellten Werkzeuge konnte bereits den betroffenen Unternehmen zurückgegeben werden.

Diebe geschnappt: Ungewöhnlicher Fund führte zu Festnahmen
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Verdächtige in Justizanstalt gebracht

Die beiden Beschuldigten wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. An den Ermittlungen waren das Landeskriminalamt Niederösterreich, das Landeskriminalamt Wien und die Polizeiinspektion Vösendorf beteiligt.

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