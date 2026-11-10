Tierschützer schlagen Alarm: Warum Kaninchen keine Weihnachtsgeschenke sind

Kaninchen sind niedlich, brauchen aber viel Pflege und Aufmerksamkeit. Der Österreichische Tierschutzverein warnt deshalb vor einer unüberlegten Anschaffung, besonders als Weihnachtsgeschenk für Kinder.

Mit ihrem flauschigen Fell und den langen Ohren sind Kaninchen bei vielen Familien beliebt. Doch die Haltung der kleinen Tiere wird häufig unterschätzt.

Mit ihrem flauschigen Fell und den langen Ohren sind Kaninchen bei vielen Familien beliebt. Doch die Haltung der kleinen Tiere wird häufig unterschätzt.

Mit ihrem flauschigen Fell und den langen Ohren sind Kaninchen bei vielen Familien beliebt. Doch die Haltung der kleinen Tiere wird häufig unterschätzt. Darauf macht der Österreichische Tierschutzverein aufmerksam. Besonders vor Weihnachten appellieren die Tierschützer, sich die Anschaffung gut zu überlegen.

Kaninchen brauchen viel Platz und Gesellschaft

„Ein Kaninchen möchte nach Herzenslust hoppeln, mit mehreren Artgenossen zusammenleben“, erklärt Alfred Kofler, Leiter der Tierpflege am Assisi-Hof in Stockerau (Niederösterreich). Ein kleiner Käfig reicht deshalb nicht aus. Die Tiere benötigen ein großzügiges Gehege mit Verstecken, Beschäftigungsmöglichkeiten und ausreichend Bewegung. Auch die Einzelhaltung ist nicht artgerecht.

©Österreichischer Tierschutzverein

Keine Kuscheltiere für Kinder

Obwohl Kaninchen besonders niedlich aussehen, lassen sie sich nicht gerne hochheben oder festhalten. Für die sensiblen Tiere bedeutet das häufig Stress. Wer sie streicheln möchte, sollte warten, bis sie von selbst näherkommen. Auch die richtige Ernährung ist wichtig: Heu muss jederzeit verfügbar sein, dazu kommen frisches Grünfutter und Wasser.

Anschaffung gut überlegen

Laut Tierschutzverein werden viele Kaninchen abgegeben, weil ihre Besitzer den Pflegeaufwand unterschätzt haben. Am Assisi-Hof musste deshalb bereits ein zusätzliches Kaninchenhaus errichtet werden. Kaninchen können bei guter Haltung acht bis zwölf Jahre alt werden. Wer sich für die Tiere entscheidet, übernimmt also über viele Jahre Verantwortung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 10:01 Uhr aktualisiert