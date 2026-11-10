150 Euro Heizkostenzuschuss: Wer jetzt Anspruch hat

Das Land Niederösterreich hat den Heizkostenzuschuss für 2026/2027 beschlossen. Menschen mit geringem Einkommen können 150 Euro erhalten. Anträge sind ab 11. November bei der Wohnsitzgemeinde möglich.

Menschen mit geringem Einkommen haben es in der kalten Jahreszeit finanziell häufig besonders schwer: Aus diesem Grund hat die Landesregierung Niederösterreich in der heutigen Sitzung einstimmig einen Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2026/2027 beschlossen. „Wir wollen damit insbesondere jene Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher unterstützen, für die die Kosten des täglichen Lebens und insbesondere das Heizen eine finanzielle Herausforderung darstellen“, betonen Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister und Eva Prischl.

Einkommen entscheidet über Anspruch

Die Einkommensgrenze für den Anspruch auf Heizkostenzuschuss betragen 1.308,39 Euro für Alleinstehende und 2.064,12 Euro für Ehepaare und eigetragene Partnerschaften in einem gemeinsamen Haushalt. Für Kinder, die anspruchsberechtigt sind, erhöht sich der Richtsatz jeweils um 201,88 Euro. Anders ist die Einkommensgrenze, wenn der Gehalt jährlich zwölf Mal bezogen wird. Hier liegt die Einkommensgrenze für Alleinstehende bei 1.526,46 Euro und für Ehepaare beziehungsweise eingetragene Partnerschaften bei 2.408,14 Euro. Bei anspruchsberechtigten Kindern erhöht sich der Richtsatz um jeweils 235,53 Euro. Sofern ein Anspruch besteht, erhält man den Heizkostenzuschuss in der Höhe von 150 Euro.

Wo kann ein Antrag gestellt werden?

Die Antragstellung für den NÖ Heizkostenzuschuss kann nur beim Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes erfolgen. Die Antragsfrist läuft vom 11. November 2026 bis zum 31. März 2027. Der Betrag wird automatisch ausbezahlt.