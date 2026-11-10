Mädchen (6) mit Zecke am Kopf: Oma nach Spitalbesuch fassungslos

Ein Zeckenbiss bei ihrer sechsjährigen Enkelin führte eine Großmutter ins Krankenhaus. Doch die erhoffte Hilfe blieb laut ihrer Schilderung aus.

Ein Vorfall in einem Krankenhaus in Niederösterreich sorgt für Aufregung. Wie „Heute“ berichtet, wollte eine Großmutter bereits am 22. Oktober ihrer sechsjährigen Enkelin Haily eine Zecke entfernen lassen. Im Krankenhaus sei das allerdings nicht geschehen.

Zecke nach Schulausflug entdeckt

Das Mädchen hatte zuvor einen Schulausflug in die Schmuckerau unternommen. Als ihre Großmutter ihr später die Haare wusch, bemerkte sie eine bereits vollgesogene Zecke auf der Kopfhaut. Aus Sorge, das Tier beim Herausziehen nicht vollständig entfernen zu können, brachte sie ihre Enkelin ins Krankenhaus. Dort sei ihr laut ihren Angaben jedoch mitgeteilt worden, dass man die Zecke nicht entfernen werde. Stattdessen habe man ihr empfohlen, am nächsten Tag einen Hausarzt aufzusuchen. Gegenüber „Heute“ zeigt sich die Großmutter empört. Besonders belastend sei gewesen, dass sich das Mädchen vor der Zecke geekelt und geweint habe.

Zecke nach wenigen Minuten entfernt

Die Niederösterreicherin wollte nicht bis zum nächsten Tag warten. Noch am selben Abend suchte sie deshalb mit ihrer Enkelin ein Primärversorgungszentrum auf. Dort sei die Zecke laut ihrer Schilderung innerhalb von zwei Minuten entfernt worden.

Klinikum reagiert auf Vorwürfe

Auf Anfrage von „Heute“ erklärt das betroffene Krankenhaus, dass ein gewöhnlicher Zeckenbiss normalerweise keinen medizinischen Notfall darstelle, der eine Behandlung im Krankenhaus erfordert. Für die Entfernung seien grundsätzlich niedergelassene Ärzte zuständig. Bei besonderen Beschwerden werde die Situation allerdings individuell beurteilt. Eine pauschale Weiterverweisung an den Hausarzt gebe es laut Klinikum nicht. Man bedauere natürlich, falls bei der Familie das Gefühl entstanden sei, bei ihren Sorgen nicht ausreichend unterstützt worden zu sein. Für die Großmutter bleibt der Vorfall dennoch unverständlich – insbesondere, weil die Zecke anschließend in kürzester Zeit entfernt werden konnte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 13:52 Uhr aktualisiert