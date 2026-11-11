Auto kracht durch Zaun in Vorgarten: Florianis müssen ausrücken

Ungewöhnlicher Parkplatz in Limbach: Ein Autofahrer verlor am Dienstagmittag die Kontrolle über seinen Wagen und kam erst in einem Vorgarten zum Stehen. Die Florianis mussten mit schwerem Gerät anrücken.

Zu einer Fahrzeugbergung im Ortsgebiet von Limbach (Bezirk Zwettl, Niederösterreich) wurden am Dienstag, dem 10. November 2026, die Freiwilligen Feuerwehren Limbach und Zwettl-Stadt alarmiert. Gegen 12.55 Uhr setzte die Bereichsalarmzentrale „Florian NÖ“ die Einsatzkräfte in Marsch. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Auto im Ortsgebiet von der Fahrbahn abgekommen und erst in einem angrenzenden Vorgarten zum Stillstand gekommen. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Auto mit Kran geborgen

Nach dem Eintreffen am Einsatzort übernahm die örtlich zuständige FF Limbach umgehend die Absicherung der Unfallstelle sowie die Regelung des Verkehrs. Um das verunfallte Fahrzeug schonend aus dem Vorgarten zu entfernen, kam der Kran der FF Zwettl-Stadt zum Einsatz. Nachdem das Auto erfolgreich geborgen und an einem geeigneten Ort gesichert abgestellt worden war, konnte der Einsatz gegen 14.00 Uhr beendet werden. Beide Feuerwehren rückten anschließend wieder in ihre Feuerwehrhäuser ein.