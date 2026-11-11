Zwei Teenager schwer verletzt: Polizei sucht grauen VW Passat nach Fahrerflucht

Ein rücksichtsloses Überholmanöver hat am Dienstagabend auf der B 17 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall geführt. Zwei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren erlitten dabei schwere Verletzungen.

Der Vorfall ereignete sich am 10. November 2026 gegen 17.20 Uhr bei Straßenkilometer 27,2. Ein bislang unbekannter Lenker überholte mit einem grauen Auto, mutmaßlich einem VW Passat mit Kennzeichen aus dem Bezirk Baden (BN), trotz Gegenverkehrs einen Lkw. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete nach dem Crash von der Unfallstelle; die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

17-Jähriger geriet mit seinem Auto ins Schleudern, prallte frontal gegen Lkw

Um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu verhindern, mussten entgegenkommende Fahrzeuge in Fahrtrichtung Wiener Neustadt eine Vollbremsung einleiten und auf das Bankett ausweichen. Dabei verlor ein 17-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Baden die Herrschaft über seinen Wagen: Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, schlitterte auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den Lkw, an dessen Steuer ein 37-jähriger litauischer Staatsbürger saß.

Zwei Schwerverletzte in Spitäler eingeliefert

Der 17-jährige Lenker sowie sein 18-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Baden, zogen sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurden beide in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 37-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die B 17 musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten von 17.25 Uhr bis 19.17 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Es kam zu Verzögerungen im Abendverkehr.

Zeugenaufruf der Polizei

Vom Verursacherfahrzeug, dem grauen Pkw mit BN-Kennzeichen, fehlt bislang jede Spur. Die Polizeiinspektion Günselsdorf bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Lenker machen können, sich unter der Telefonnummer 059133-3306 zu melden.