Seriendieb in Vösendorf geschnappt: Endstation Straßenbahnhaltestelle

Die Serie eines 57-jährigen Ladendiebs in einem Einkaufszentrum im Bezirk Mödling fand am Dienstagnachmittag ein abruptes Ende. Dank einer genauen Personenbeschreibung klickten an einer Straßenbahnhaltestelle die Handschellen.

Gegen 14.00 Uhr schlug am 10. November 2026 ein Geschäft im Einkaufszentrum Vösendorf Alarm. Ein vorerst Unbekannter hatte erneut zugeschlagen – doch die Flucht währte nur kurz: Beamte der Polizeiinspektion Vösendorf fingen den Verdächtigen, einen 57-jährigen rumänischen Staatsbürger, noch im Haltestellenbereich ab. Die Ausbeute bei der Durchsuchung war eindeutig: Neben der frisch erbeuteten Jacke stellten die Polizisten im Rucksack des Mannes ein zweites gestohlenes Kleidungsstück sowie entsprechendes Tatwerkzeug sicher.

Videoüberwachung lässt noch mehr auffliegen

Für den bereits einschlägig bekannten Täter kommt es allerdings noch dicker: Akribische Videoauswertungen überführten ihn zweier weiterer Diebstähle, die er am 3. und 6. November im selben Center begangen hatte. Bei der Einvernahme zeigte sich der 57-Jährige zu den Vorwürfen mit einem Gesamtschaden von rund 1.000 Euro teilweise geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde der Beschuldigte direkt in die örtliche Justizanstalt eingeliefert.