Greifvogel war im Motorraum eines SUVs gefangen

Ein Greifvogel sorgte am Dienstagnachmittag für einen besonderen Tierrettungseinsatz in Groß Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich). Nach einer mutmaßlichen Kollision war das Tier im Motorraum eines SUVs eingeschlossen.

Der Vogel kann sich nach seinen Strapazen nun in einer Auffangstation wieder erholen.

Der Vogel kann sich nach seinen Strapazen nun in einer Auffangstation wieder erholen.

Am Nachmittag des 10. November 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Groß-Enzersdorf zu einer nicht alltäglichen Tierrettung gerufen. Ein Mäusebussard hatte sich im vorderen Bereich eines Autos verfangen und konnte sich nicht mehr selbstständig aus seiner misslichen Lage befreien. Beim Eintreffen am Einsatzort bot sich den Feuerwehrleuten ein ungewöhnliches Bild: Das Tier steckte im Bereich des Kühlers eines SUVs fest. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Vogel während der Fahrt mit dem Wagen kollidiert sein. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Tier durch den Kühlergrill direkt in den dahinterliegenden Motorraum.

Viel Fingerspitzengefühl bei Rettung gefragt

Um den Greifvogel bei der Rettung nicht zusätzlich zu verletzen, stimmten sich die Einsatzkräfte zunächst eng mit einer bereits vor Ort befindlichen Expertin der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee ab. Anschließend begannen die Feuerwehrleute damit, behutsam einen Zugang zum eingeklemmten Tier zu schaffen. Dazu mussten sowohl die Kennzeichenhalterung als auch ein Teil des Kühlergrills vorsichtig demontiert werden.

Mäusebussard vorübergehend in Auffangstation untergebracht

Die Geduld und Präzision zahlten sich aus: Der Mäusebussard konnte erfolgreich und möglichst schonend aus dem Fahrzeug befreit und direkt in die Obhut der anwesenden Fachfrau übergeben werden. Für die weitere medizinische Versorgung und Beobachtung wurde der Vogel anschließend in die Eulen- und Greifvogelstation nach Haringsee gebracht, wo er sich nun von seinem unfreiwilligen Ausflug erholen kann.

©FF Groß Enzersdorf ©FF Groß Enzersdorf ©FF Groß Enzersdorf

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 07:44 Uhr aktualisiert