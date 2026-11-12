Dienstwaffengebrauch im Gleisbereich: Westbahnstrecke teilweise gesperrt

Dramatischer Einsatz heute Vormittag auf der Westbahnstrecke im Bereich Tullnerfeld: Ein verwirrter, hochaggressiver Mann wurde nach einer Attacke auf Einsatzkräfte von der Polizei angeschossen.

Zu einem schwerwiegenden Polizeieinsatz kam es am Donnerstagvormittag, dem 12. November 2026, auf den Gleisanlagen der Westbahnstrecke im Bezirk Tulln (Niederösterreich). Nachdem ein offensichtlich verwirrter Mann Einsatzkräfte und einen Bahn-Mitarbeiter attackiert hatte, gab die Polizei einen Schuss ab. Der Angreifer wurde verletzt ins Spital eingeliefert, die Westbahnstrecke ist vorerst gesperrt.

Meldung: Verwirrter Mann auf den Gleisen

Gegen 10.30 Uhr ging beim Notruf der Landespolizeidirektion Niederösterreich die Meldung eines Bahn-Mitarbeiters ein: Im Gemeindegebiet von Michelhausen hielt sich ein verwirrter Mann im gefährlichen Gleisbereich der Westbahn auf. Als die Polizeistreife eintraf, eskalierte die Situation rasch. Ersten Erkenntnissen zufolge verhielt sich der Mann sowohl gegenüber den Beamten als auch gegenüber dem Notfallkoordinator des Bahnunternehmens äußerst aggressiv und ging zum Angriff über.

Pfefferspray wirkungslos – Polizei greift zur Dienstwaffe

Die Polizisten setzten zunächst Pfefferspray ein, um den Mann zu stoppen. Als der Beschuldigte jedoch zu einer neuerlichen Attacke ansetzte, machte ein Beamter von der Dienstwaffe Gebrauch. Der Mann wurde durch den Schuss verletzt und noch an der Einsatzstelle notärztlich erstversorgt. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Tulln. Laut aktuellen Informationen befindet sich der Verletzte außer Lebensgefahr.

Unabhängige Ermittlungen und Streckensperre

Für die Spurensicherung und Tatortarbeit durch den Ermittlungsbereich Leib/Leben sowie den Assistenzbereich Tatort des Landeskriminalamtes Niederösterreich bleibt die Westbahnstrecke im betroffenen Abschnitt bis auf Weiteres für den gesamten Zugverkehr gesperrt. Wie bei jedem lebensgefährdenden Waffengebrauch durch die Exekutive üblich, wurde ein strafprozessuales Ermittlungsverfahren unter Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft eingeleitet. Die Untersuchungen übernimmt die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) im Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK). Um eine völlig objektive und unabhängige Klärung zu garantieren, agiert die EBM organisatorisch getrennt von der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2026 um 14:18 Uhr aktualisiert