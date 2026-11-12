Schutzweg-Unfall: 73-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Weidling (Niederösterreich): Eine 73-jährige Fußgängerin wurde auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst und auf den Gehsteig geschleudert.

Eine 73-jährige Fußgängerin wurde in Weidling beim Überqueren eines Schutzweges von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Eine 73-jährige Fußgängerin wurde in Weidling beim Überqueren eines Schutzweges von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag, dem 12. November 2026, in Weidling im Bezirk Tulln (Niederösterreich) ereignet. Eine 73-jährige Fußgängerin wurde beim Überqueren eines Schutzweges von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Fußgängerin auf Schutzweg übersehen

Gegen 10.20 Uhr war eine 81-jährige Wienerin mit ihrem Pkw auf der Brandmayerstraße (L116) in Richtung Weidlingbach unterwegs. Im Bereich der Kreuzung Brandmayerstraße/Feldergasse dürfte die Autofahrerin eine 73-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Tulln übersehen haben. Die Frau überquerte gerade von rechts kommend den Schutzweg, als es zur Kollision kam.

Auf Gehsteig geschleudert

Durch den Zusammenstoß wurde die 73-Jährige vom Fahrzeug erfasst und zurück auf den Gehsteig geschleudert. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die Verletzte in das Krankenhaus Nord nach Wien gebracht. Weitere Einzelheiten zum Unfallhergang sind derzeit nicht bekannt.