Brand während des Unterrichts: Lehrer greifen sofort ein

Feueralarm während des Unterrichts in Schwechat (Niederösterreich): Auf einer Schultoilette geriet ein Mistkübel in Brand. Dank des raschen Eingreifens der Lehrkräfte und des Schulwarts konnte Schlimmeres verhindert werden.

Ein brennender Mistkübel hat am Mittwoch, dem 11. November 2026, für einen Feuerwehreinsatz in einer Mittelschule in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich) gesorgt. Das Feuer brach während des laufenden Schulbetriebs auf einer Damentoilette aus. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnten Lehrkräfte und der Schulwart den Brand löschen.

Lehrkräfte und Schulwart reagieren sofort

Die Freiwillige Feuerwehr Schwechat war gerade von einem Einsatz wegen eines Wassergebrechens im Stadtgebiet ins Feuerwehrhaus zurückgekehrt, als bereits die nächste Alarmierung über die Bezirksalarmzentrale Bruck an der Leitha einging. In einer Mittelschule war ein Mistkübel auf der Damentoilette in Brand geraten. Die anwesenden Lehrkräfte und der Schulwart reagierten umgehend, löschten das Feuer und brachten den betroffenen Mistkübel ins Freie.

©FF Schwechat

Feuerwehr musste Räume entrauchen

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Brand bereits gelöscht. Allerdings hatten sich im Bereich der Toilette noch Rauch und Brandgeruch ausgebreitet. Die Feuerwehr setzte deshalb einen Druckbelüfter ein, um die betroffenen Räumlichkeiten zu entrauchen. Anschließend konnten die Einsatzkräfte wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.

Brandursache noch unklar

Wie es zu dem Mistkübelbrand kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Durch das rasche Eingreifen des Schulpersonals konnte verhindert werden, dass sich das Feuer weiter ausbreitete.